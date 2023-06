New Amsterdam 5: Helen torna e mette in crisi Max. Ora deve scegliere: lei o Elizabeth

Cosa succederà tra Max ed Helen nella quinta stagione di New Amsterdam? News e anticipazioni e tutta la verità su questa coppia

Il 7 giugno 2023 andrà in onda in Italia New Amsterdam 5. La quinta stagione della serie americana saluta il pubblico anche in Italia, con le ultime puntate che scrivono la parola fine alla storia di Max. E ovviamente, anche qui nel nostro paese, tutti i fan che non sanno ancora quale finale ci aspetta, si fanno la stessa domanda: Helen tornerà? Che ne sarà della storia d’amore tra Max e la dottoressa Sharpe?

Chi si aspettava di vedere Helen nelle prime puntate di New Amsterdam 5 resterà parecchio deluso. Helen infatti, non tornerà da subito. E’ a Londra e la sua vita è lì, mentre negli Usa, Max scrive un nuovo capitolo al fianco di Elizabeth, con la quale, inizia non senza ostacoli, una storia d’amore. Già perchè anche per lei non è facile pensare che nel cuore di Max ci sia posto per una donna che non sia Helen…

Ed effettivamente, dopo aver visto il finale della quarta stagione di New Amsterdam, con la richiesta che Max aveva fatto a Helen, ossia di diventare sua moglie nella stanza di ospedale dove era ricoverata, tutti avevano pensato che alla fine il matrimonio ci sarebbe stato e invece…Il matrimonio però nel finale non c’era mai stato. Mentre Max e tutti i colleghi aspettavano Helen sul tetto dell’ospedale, dove per l’occasione avevano allestito un gazebo per le nozze, la dottoressa Sharpe aveva alla fine fatto sapere a Max che non ci sarebbe presentata. Non è mai partita da Londra. Non ha voluto farlo.

Ed è da qui che riprende la quinta stagione di New Amsterdam…Dalle ceneri di quello che di Max è rimasto.

Max lasciato a pochi passi dall'altare da Helen

New Amsterdam 5 il ritorno di Helen in America

Inaspettatamente dunque, alla fine della serie, nell’undicesimo episodio, faremo i conti con il ritorno di Helen a New York. La dottoressa è in città per via di un programma televisivo ma ovviamente contatta Max, con il quale vorrebbe parlare. Il nostro dottore adesso è di fronte a un bivio: vedere la Sharpe oppure no? Cosa prova per lei, la ama ancora o ama Elizabeth?

Helen e Max New Amsterdam 5: come finirà?

Max dice a Eizabeth dei messaggi di Helen

Una cosa Max non vuole fare: mentire. E per questo motivo mostra a Elizabeth i messaggi che Helen gli ha mandato e gli dice anche dell’appuntamento che gli ha dato. Un appuntamento al quale, decide di non presentarsi.

Nelle puntate seguenti, vedremo che il “fantasma” di Helen tornerà di nuovo a bussare alla porta di Max ma il dottor Goodwin non ha nessuna intenzione di rinunciare alla vita che che ha costruito adesso e per questo sceglie di restare insieme a Elizabeth.

Nessun ritorno di fiamma dunque. Chi ha fatto il tifo per Helen e Max dovrà arrendersi: non c’è futuro per loro. Anche perchè, semmai ci dovesse essere una nuova stagione o uno spin off, immaginiamo che la protagonista sarà Luna, la figlia di Max. E’ lei la sola e unica erede di tutto quello che il dottor Goodwin ha fatto al New Amsterdam.

