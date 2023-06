Home » Fiction e Serie TV » La ragazza e l’ufficiale anticipazioni, Şura e Kurt: una tormentata storia d’amore Fiction e Serie TV La ragazza e l’ufficiale anticipazioni, Şura e Kurt: una tormentata storia d’amore Maria Milano Parte il 9 giugno 2023 la nuova serie La ragazza e l'ufficiale su Canale 5: ecco tutte le anticipazioni

Il conto alla rovescia è finito. Dal 9 giugno, in prima serata, su Canale 5, debutta l’inedita dizi turca «La ragazza e l’ufficiale». Dopo il grande successo di Terra amara, e di altre serie turche andate in onda in estate su Canale 5, Mediaset ci riprova. E solo domani sapremo, grazie ai dati di ascolto, se questa scommessa è stata vinta. Ma nel frattempo, possiamo raccontarvi qualcosa in più sulla serie Kurt Seyit ve Sura ( questo il titolo originale). In Italia è diventato La ragazza e l’ufficiale.

La serie racconta di una travagliata ma allo stesso tempo romantica storia d’amore. E inizia con l’incontro tra due persone destinate ad amarsi ma che dovranno affrontare una serie di ostacoli…Kurt e Sura saranno costretti a lasciare la loro vita e la famiglia e fuggire a Istanbul durante la rivoluzione russa. Il viaggio di Kıvanç Tatlıtuğ, un bel tenente della Crimea, e Farah Zeynep Abdullah, la bellissima figlia di una nobile famiglia russa diventa il racconto di questa serie, che debutta oggi su Canale 5. E’ la storia dunque di un viaggio, il viaggio di un grande amore…

Durante un ballo, Kurt conosce Sura e tra i due, è amore a prima vista…

Ben presto però Kurt (che in italiano significa Lupo) Seyit è costretto a partire per il fronte. Viene creduto morto per diverso tempo fino a che un giorno per caso in un albergo ritrova Sura. Da quel momento in poi i due giovani innamorati dovranno affrontare molte battaglie. Oltre la guerra,come la famiglia di Seyit contraria alla loro unione, e Petro da sempre in competizione con il suo ex amico che tenterà in tutti i modi di separarli.

Un vero è proprio viaggio nei sentimenti. Il viaggio del loro amore che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo.

La sinossi

Kurt Seyit è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea ed è diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar. Sura è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

La ragazza e l’ufficiale: quante puntate sono?

Le puntate de La ragazza e l’ufficiale in onda in Turchia sono state 21. 21 episodi che in Italia potrebbero essere trasmessi in 7 serate. Le puntate dunque potrebbero essere 7 visto che da stasera, saranno tre gli episodi in onda in prime time.

La ragazza e l’ufficiale: la trama della prima puntata 9 giugno 2023

Kurt Seyit (Kivanc Tatlitug) è un tenente donnaiolo che è il primo figlio di un ricco proprietario terriero della Crimea di origine turca. È bellissimo e ruba il cuore di ogni donna che incontra. Sura (Farah Zeynep Abdullah), invece, è la bellissima figlia di una nobile famiglia russa. È così ingenua e bella.

Questi due giovani si incontrano a un ballo a San Pietroburgo. Prima che Shura arrivi al ballo, Kurt Seyit fa una scommessa con i suoi amici e dice loro che riuscirà a baciare la prima ragazza che entrerà nella stanza. E poi Shura si unisce a loro. Quando Kurt Seyit vede Shura, si rende conto che la scommessa puà aspettare, per lei infatti, ha una sorta di colpo di fulmine. Allo stesso tempo, Sura si innamora di lui a prima vista e non riesce a toglierselo dalla mente.

Sebbene Kurt Seyit e Shura inizino ad amarsi pur conoscendosi molto poco, devono sopportare ostacoli incontrati sul loro cammino. Kurt Seyit deve dimostrare la sua fedeltà mentre Shura deve imparare a fidarsi di lui. Inoltre, devono agire contro i desideri delle loro famiglie. Questo è perché il padre di Kurt Seyit vuole che si sposi con una ragazza turca mentre la famiglia di Shura vuole che si sposi con un uomo nobile. Petro dirà a Sura che c’era una scommessa in ballo, pur di allontanarla dal suo innamorato, ce la farà? Dal canto suo Kurt si è reso subito conto di essersi innamorato di Sura ma commette un errore baciando la baronessa e perdendo dunque la fiducia della donna che ama.

Per questo motivo, devono combattere per il loro amore contro le forze della famiglia, le aspettative della società e gli eventi della storia negli anni ’20 durante le rivoluzioni in Russia e nell’Impero Ottomano.

La ragazza e l’ufficiale su Canale 5

Appuntamento dunque a stasera con la prima puntata de La ragazza e l’ufficiale su Canale 5. Andranno in onda ben 3 episodi della serie turca.

Regia: Hakan Inan, Hilal Saral. Cast: Kivanc Tatlitug, Farah Zeynep Abdullah, Demet Ozdemir, Caglar Ertugrul, Melisa Pamuk, Elcin Sangu, Birkan Sokullu, Ushan Cakir, Zerrin Tekindor.