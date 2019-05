Stasera in tv 19 maggio 2019 Che tempo che fa e New Amsterdam

Tra i programmi tv in onda stasera 19 maggio 2019 Che tempo che fa con Fabio Fazio e i suoi numerosi ospiti. Su Canale 5 invece potremo seguire New Amsterdam con tre episodi. Inoltre oggi in prima serata in tv NCIS e a seguire FBI; su Rai 3 Un giorno in pretura e ancora Le Iene presentano – Omicidio Willy Branchi: i segreti inconfessabili di un Paese, il film Io, Loro e Lara, Massimo Giletti Non è L’Arena e Sahara – Le avventure di Dirk Pitt. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 19 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Che tempo che fa. Alle 20:35 una nuova puntata con Fabio Fazio che stasera ospita tra gli altri Marco Bellocchio e Pierfrancesco Favino e ancora Daniele Liotti, Giovanna Bizzatti, Max Tortora e Cesare Cremonini – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:20 in onda l’episodio Fuoco amico e a seguire alle 22:20 FBI con Compromissione – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Un Giorno in Pretura. Alle 21:20 un nuovo appuntamento per ricostruire la vicenda di due fidanzati che si accusano a vicenda di aver fatto sparire il loro bambino – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA DOMENICA 19 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è New Amsterdam. Alle 21:30 stasera tre episodi: Re di Spade, Santuario e Miglia ad ovest – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene presentano – Omicidio Willy Branchi: i segreti incofessabili di un Paese. Alle 21:10 uno speciale di Antonino Monteleone sulla morte di Willy Branchi – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Io, Loro e Lara. Alle 21:27 il film del 2010 diretto da Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Chiatti, Angela Finocchiaro – Consigliato sì

Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:30 il programma di approfondimento di Massimo Giletti – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Sahara – Le avventure di Dirk Pitt. Alle 21:35 il film del 2005 per la regia di Breck Eisner, con Matthew McConaughey, Penélope Cruz, Steve Zahn, William H. Macy – Consigliato sì – Su Nove c’è Cucine da incubo Italia. Alle 21:30 Antonino Cannavacciuolo è sui colli romani – Consigliato sì