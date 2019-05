Manuela Arcuri da Storie Italiane commenta il “Pamela Prati Gate” e dice la sua sul caso

Parla questa volta in prima persona, Manuela Arcuri, in una diretta televisiva e lo fa dal salotto di Storie Italiane. La bella attrice, ospite di Eleonora Daniele per parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle, racconta anche quello che le è successo circa 10 anni fa, quando pensava di aver conosciuto un vero e proprio principe azzurro. La Arcuri specifica subito che in questa sua esperienza personale con il fantasma di “Simone Coppi” non c’entra assolutamente niente Pamela Prati. E specifica anche di non aver mai conosciuto Eliana Michelazzo. Gli unici contatti che lei aveva erano con Pamela Perricciolo.

QUI LE PAROLE DI SERGIO ARCURI SUI SUOI RAPPORTI CON L’AGENZIA AICOS

E’ sempre più chiaro quindi che Eliana Michelazzo prima, e Pamela Prati dopo, siano cadute nella “trappola” di una persona che in questa vicenda è comparsa in tv solo all’inizio della storia, per poi nascondersi invece dietro a un profilo social, reso tra l’altro, privato.

MANUELA ARCURI COMMENTA IL PAMELA PRATI GATE A STORIE ITALIANE

La Arcuri, che ancora oggi non riesce a spiegarsi quale fosse lo scopo di fare quello che le è stato fatto, racconta ancora una volta quello che le accadde una decina di anni fa circa.

“E’ un copione già scritto. Dieci anni fa, sono stata presa in giro da Pamela Perricciolo. Credo che Pamela Prati sia stata raggirata da queste agenti. Ha costruito attorno una storia attorno a quest’uomo. Mi ha fatto parlare con lui tante volte. Poi, è stata una bolla di sapone. Questo giochino è durato un mese. Ci sono rimasta male. Il suo obiettivo l’ha raggiunto. Ha giocato con una persona come me, quella è stata la sua gratificazione. E’ stata una piccola parentesi. Per me è un gioco perverso, malato. Va avanti da troppi anni”.

Per l’Arcuri questo gioco è durato solo pochissimo tempo, visto che si è resa subito conto di quello che le stava accadendo. Ma a quanto pare, altre donne, sono state meno fortunate di lei. Ci tiene però a precisare che lei, non ha mai ricevuto nessun genere di minaccia. Ha solo chiuso un capitolo e voltato pagina.