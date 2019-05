A Storie Italiane Marco di Carlo il manager che ha dato il volto a Marco Caltagirone nel Pamela Prati Gate senza saperlo

L’unico programma di Rai 1 parlare di quello che per molti è diventato il Pamela Prati Gate è stato Storie Italiane con la sempre precisa e puntuale Eleonora Daniele che ha avuto il merito di dare, insieme alla sua squadre di giornalisti, delle esclusive al pubblico che segue questa storia da casa e dei servizi impeccabili. Nella puntata in onda il 24 maggio 2019 alla corte di Eleonora Daniele è arrivato uno dei protagonisti di questa intricata vicenda, un uomo che di certo avrebbe preferito che il suo nome non comparisse in questa storia ma che è stato tirato in ballo da Pamela Prati stessa. Parliamo di Marco di Carlo . Chi è? E’ l’uomo che la Prati per diverso tempo ha spacciato per il suo Marco Caltagirone, mostrando anche a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, la sua foto. Come se non bastasse, la foto mostrata non ritraeva solo l’uomo ma anche sua figlia. La Prati, nel salotto di Verissimo ha detto che era quello l’uomo che lei avrebbe dovuto sposare.

MARCO DI CARLO A STORIE ITALIANE : ERA SUA LA FOTO CHE PAMELA PRATI MOSTRAVA COME QUELLA DI MARCO CALTAGIRONE

“Sono stato contattato e mi hanno detto che la mia foto e quella di mia figlia era stata utilizzata da Pamela Prati o non so da chi. E’ la foto che è stata fatta vedere in un altro programma televisivo. Io ho dovuto cercare di capire cosa fare. La mia foto con mia figlia, non so dove l’abbiano presa, immagino sui social, era una foto della festa del papà. Io mi devo tutelare il mio avvocato mi ha suggerito di far pubblicare la foto su Oggi con una mia spiegazione, dicendo che io ero quello” ha spiegato Marco di Carlo nella puntata di Storie Italiane di oggi.

“Era quindi il profilo perfetto per Marco Caltagirone” ha commentato la Daniele. Il manager commenta: “Io sono stupito ma non sono meravigliato. Io non ho mai avuto nessun contatto con Pamela Prati di recente. Nel 1999 però ho avuto a che fare con lei e Pippo Franco per un programma in onda su Canale 5. Un contatto di 22 anni fa. Non ho idea di chi abbia fatto tutto questo.”

Queste parole non sono da sottovalutare perchè visto che la Prati aveva in passato conosciuto l’uomo, non avrebbe mai potuto pensare che fosse Marco Caltagirone . E’ chiaro che sono passati 22 anni ma è possibile aver dimenticato un volto come quello di Marco di Carlo che di certo non passa inosservato?

L’avvocato del manager spiega che al momento non è stata fatta nessuna denuncia. La Daniele però sottolinea che forse la denuncia bisognerebbe farla e che la polizia postale dovrà poi appurare chi ha preso la foto e perchè. “Io non so che utilizzo sia stato fatto di questa mia immagine” ha commentato di Carlo.