Salta Una vita il 25 maggio 2019: Verissimo inizia prima

Piccola variazione di palinsesto per quello che riguarda la giornata del 25 maggio 2019. Infatti oggi al sabato, Una vita non andrà in onda. Mediaset sceglie di dare spazio a Beautiful che andrà regolarmente in onda con la puntata delle 13,40. A seguire però a differenza di quella che è la programmazione classica, non vedremo Una vita, che generalmente va in onda alle 14,10 ma Il segreto. E’ questa la decisione presa da Mediaset che per questo ultimo sabato in cui Verissimo andrà in onda, cambia così la programmazione. Il segreto quindi sarà trasmesso al posto di Una vita dalle 14,10 alle 15 circa. Oggi infatti la puntata di Verissimo inizierà prima per permettere a Silvia Toffanin di dare spazio a tutti i suoi ospiti e ovviamente di chiudere in bellezza con l’intervista a Pamela Prati.

Ricapitolando quindi:

Beautiful ci aspetta alle 13,40 con una nuova puntata ( qui le anticipazioni)

Il segreto ci aspetta alle 14,10 con una nuova puntata ( qui le anticipazioni)

Una vita non va in onda il 25 maggio 2019: la soap spagnola torna invece domenica con un nuovo episodio ( qui le anticipazioni).

VERISSIMO CHIUDE IN BELLEZZA QUESTA EDIZIONE CON UNA PUNTATA LUNGA

Silvia Toffanin invece ci aspetta oggi 25 maggio 2019 con una puntata più lunga del programma che le darà modo di avere tanto ospiti per questo ultimo appuntamento al sabato. In particolare oggi, inutile nasconderlo, grandissima attesa per l’arrivo in studio di Pamela Prati che racconterà tutta la sua verità sul matrimonio con Marco Caltagirone.

Ma ovviamente Pamela Prati non sarà la sola ospite di questa ultima puntata della stagione di Verissimo. Tra gli altri, per la prima volta in tv dopo il malore e l’operazione al cuore subita, arriverà anche Walter Nudo. E poi, per la gioia di tutti i loro fans, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser torneranno a parlare della loro grande storia d’amore che procede a gonfie vele.

Vi ricordiamo che la puntata di Verissimo di oggi andrà in onda dalle 15 alle 18,45.