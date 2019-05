Stasera in tv 25 maggio 2019 Ballando con le Stelle e Amici 18

Stasera in tv 25 maggio 2019 su Rai 1 va in onda Ballando con le Stelle con Milly Carlucci e Paolo Belli, la seconda semifinale. Canale 5 invece manda in onda Amici 18, la finale del talent show di Maria De Filippi. Tra i programmi tv di questa sera in prime time anche Mia moglie è una strega, Speciale Atlantide – Nascita di una dittatura e ancora Una vita da gatto, The Rookie e la scelta del Re. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi che potremo seguire stasera in tv 25 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Ballando con le Stelle 14. Alle 20:35 Milly Carlucci conduce la seconda semifinale ovvero la penultima puntata di questa edizione – qui le anticipazioni della serata – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è The Rookie. Alle 21:05 in onda due episodi Modalita crisi e Fronte interno e a seguire Bull 3 con Colpevole di sfortuna – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La scelta del Re. Alle 21:40 il film del 2016 diretto da Erik Poppe, con Jesper Christensen e Anders Baasmo Christiansen – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA SABATO 25 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Amici 18. Alle 21:15 la finale del talent show di Maria De Filippi. Chi vincerà questa edizione? Qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Una vita da gatto. Alle 21:20 il film del 2016 diretto da Barry Sonnenfeld, con Robbie Amell e Kevin Spacey – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Mia moglie è una strega. Alle 21:30 il film del 1981 per la regia di Franco Castellano, con Eleonora Giorgi e Renato Pozzetto – Consigliato sì

Su La7 c’è Speciale Atlantide – Nascita di una dittatura. Alle 21:15 un nuovo documentario di Andrea Purgatori e il film La tregua di Francesco Rosi – Consigliato sì – Su Tv8 c’è La promessa. Alle 21:30 il film del 2011 diretto da Sean Penn, con Jack Nicholson e Robin Wright – Consigliato sì – Su Nove c’è Coppa del Re – Barcellona vs Valencia. Alle 21:00 in diretta dallo stadio Villamarin di Siviglia la finale di Coppa del re – Consigliato sì