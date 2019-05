Ballando con le stelle 2019 seconda semifinale: dallo spareggio ai finalisti, le anticipazioni

Puntata ricchissima quella di Ballando con le stelle 2019 in onda oggi 25 maggio. Non era mai successo prima, come ha ricordato Milly Carlucci, di vedere due puntate di Ballando una dopo l’altra. Ma come si sul dire, c’è sempre una prima volta! Oggi quindi andrà in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle che inizierà con lo spareggio tra le due coppie a rischio. Nella puntata di oggi 25 maggio vedremo quindi cosa deciderà il pubblico: a continuare la gara a Ballando sarà la coppia formata da Enrico Lo Verso e Samanta Togni oppure il team composto da Stefano Oradei , suor Cristina e le due ballerine? Lo scopriremo solo all’inizio della puntata in onda oggi. Vi ricordiamo poi che sempre questa sera saranno scelti i finalisti che si affronteranno nella finalissima di Ballando con le stelle 2019 in onda il prossimo venerdì su Rai 1.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: LA PRIMA SFIDA TRA LO VERSO E SUOR CRISTINA

Ad aprire le danze, in tutti i sensi, saranno Suor Cristina, chiacchieratissima concorrente di questa edizione di Ballando che si affronterà con l’attore Enrico Lo Verso. Per l’attore questo percorso a Ballando con le stelle è stato molto particolare. All’inizio ha ricevuto molte critiche perchè da lui ci si aspettava anche qualcosa in più. Poi ha stupito tutti ma di fronte alla bravura di altri concorrenti di questa edizione di Ballando, non ha potuto fare molto.

Suor Cristina ha sicuramente lasciato il segno ma non è stata la vera protagonista di questa edizione di Ballando, come forse ci si aspettava. Anche per questo non è facile immaginare chi deciderà di premiare il pubblico a casa.

BALLANDO CON LE STELLE 25 MAGGIO 2019: TUTTI GLI OSPITI DI OGGI

Hanno accettato l’invito della padrona di casa Milly Carlucci: Nathalie Guetta, Flavio Insinna e Nino Frassica.

Dopo Massimi Giletti toccherà a loro scendere in pista. Ma non saranno i soli. Come vi abbiamo raccontato in diverse occasioni, da più di un mese a questa parte, Elisa Isoardi si allena per scendere in pista a Ballando con le stelle e questa sera la vedremo nel ruolo di ballerina per una notte. Appuntamento quindi come sempre alle 20,35.