Stasera in tv 30 maggio 2019 Il giudice meschino, The Voice e All Together Now

Stasera in tv 30 maggio 2019 su Rai 1 potremo seguire Il giudice meschino, in replica la fiction con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Canale 5 propone invece musica e talento con All Together Now e Michelle Hunziker. Tra i programmi in tv di stasera anche The Voice Italy, appuntamento speciale con i coach, i concorrenti e Simona Ventura; inoltre in prima tv tre episodi di Lethal Weapon, Dritto e Rovescio e Piazzapulita. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 30 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Il giudice meschino. Alle 21:25 in replica la fiction diretta da Carlo Carlei del 2013 con Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Gioele Dix – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è The Voice of Italy. Alle 21:20 torna il talent show condotto da Simona Ventura, un appuntamento speciale dopo soli due gironi dalle Battle. Stasera i Knock Out prima di arrivare alla finale – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Serie B – Finale Playoff – Cittadella vs Verona. Alle 20:50 l’andata della finale allo Stadio “Tombolato” di Cittadella, la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Giuseppe Galati – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 30 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è All Together Now. Alle 21:40 un nuovo appuntamento con Michelle Hunziker e lo show musicale con J-Ax nel ruolo di presidente di giuria – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Lethal Weapon. Alle 21:30 in prima tv gli episodi La giustizia di Leo Gertz, Un quadro completo e Panama – consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio che tra l’altro intervista Matteo Salvini – Consigliato sì

Su La7 c’è Piazzapulita. Alle 21:15 il talk show curato e condotto da Corrado Formigli, tra gli ospiti Pier Luigi Bersani, Lucia Annunziata, Antonio Padellaro – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X-Men – L’inizio. Alle 21:30 il film per la regia di Matthew Vaughn del 2011, con Alice Eve, Amber Heard, James Mcavoy, Michael Fassbender – Consigliato sì – Su Nove c’è Fantozzi contro tutti. Alle 21:25 il film diretto da Neri Parenti del 1980, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic – Consigliato no