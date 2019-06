A Non è l’Arena un uomo che dice di essere Mark Caltagirone e Massimo Giletti scherza sulla d’Urso: realtà o presa per i fondelli?

Una volta Massimo Giletti e Barbara d’Urso erano grandi amici ma tra i loro i rapporti sono ancora così stretti? Ce lo chiediamo perchè da qualche settimana a questa parte il conduttore di La7 scherza molto sul modus operandi della sua collega, quasi a volerla prendere in giro. Ma questa potrebbe essere solo una nostra impressione. E da interpretare, c’è anche quello che è successo ieri a Non è l’Arena. Massimo Giletti infatti ha annunciato la presenza in studio di un uomo che ha detto di essere Mark Caltagirone. Ma chi è questa persona? “Non vi sveliamo il volto per ora di una persona che dice di essere Mark Caltagirone. So che in questo momento Barbara D’Urso sta soffrendo.”

Queste le parole di Massimo Giletti che quindi nel corso della puntata ha stuzzicato il pubblico a casa. Ma quello che era nello studio di La7, a Non è l’Arena ( e non a Non è la d’Urso), era davvero un uomo che ha qualcosa a che fare con tutto il Pamela Prati Gate?

A NON E’ L’ARENA ARRIVA UN UOMO CHE DICE DI ESSERE MARK CALTAGIRONE

“Si deve mettere l’anima in pace perché qui smascheriamo le truffe e quindi anche questa. La D’Urso sarà ansiosa in casa visto che è stata mesi e settimane per scoprire chi è Mark Caltagirone, stavolta però si deve rassegnare e capire che abbiamo scoperto noi chi è“. Con queste parole Massimo Giletti è andato avanti nella sua “missione” della serata.

Ricorderete che anche a Ballando con le stelle Massimo Giletti citò Caltagirone, probabilmente molto colpito da tutta questa vicenda…E poi che cosa è successo nel corso della puntata di ieri di Non è l’Arena, questa persona ha parlato oppure no?

Mentre scorrevano i titoli di coda, Massimo Giletti ha quindi dato il colpo finale a questa storia: “Immaginatevi la d’Urso in questo momento, sobbalza nel letto! Chiama la d’Urso nel frattempo!”, ha commentato il conduttore. Per molti una presa per i fondelli visto tutto quello che è successo, per altri invece l’ammissione dell’ottimo lavoro fatto dalla collega, sfruttato poi anche su un’altra rete… Quindi ha proseguito “Lo voglio vedere in faccia l’uomo che dice di essere Mark Caltagirone!”, spostandosi mano nella mano insieme a Nathalie Caldonazzo dietro le quinte del programma, dove ad attenderli c’era proprio un uomo mai ripreso in viso e fatto passare per l’imprenditore inesistente. E ovviamente a questo punto tutti si sono chiesti chi fosse ed è arrivata la risposta: “La verità la saprete solo in una sinergia straordinaria di rete tra La7 e Canale 5 mercoledì da Barbara, perchè lui andrà lì e si presenterà. Non glielo faccio vedere altrimenti Barbara ci resta male” .

A voi le conclusioni…