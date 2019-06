Stasera in tv 6 giugno 2019 Seat Music Awards e All Together Now

Stasera in tv giovedì 6 giugno 2019 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima parte di Seat Music Awards con tanti artisti sul palco e la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Su Canale 5 invece Michelle Hunziker propone All Together Now. Tra i programmi tv di questa sera il film in prima tv Morte sulla scogliera, Dritto e Rovescio, Piazzapulita, la partita Olanda – Inghilterra per la UEFA Nations League e ancora E’ già ieri e L’ultimo dominatore dell’aria. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 6 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Seat Music Awards. Alle 21:25 la seconda e ultima serata con i premi della musica italiana e la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Morte sulla scogliera. In prima tv alle 2:20 il film del 2019 diretto da Thomas Berger con Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock. Dopo quattro anni dall’omicidio di una studentessa di Nordholm c’è un un’altra morte su cui indagare – Consigliato no – Su Rai 3 c’è UEFA Nations League – Semifinale Olanda – Inghilterra:.Alle 20:30 scendono in campo per il terzo posto e per la finale – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 6 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è All Together Now. Alle 21:40 il quarto appuntamento con lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e con J-Ax in veste di presidente di giuria – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è The Departed – Il bene e il male. Alle 21:30 il film del 2006 diretto da Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio, nuove inchieste tra politica ed economia ma non solo – Consigliato sì

Su La7 c’è Piazzapulia. Alle 21:15 una nuova puntata del talk show diretto e condotto da Corrado Formigli – Consigliato sì – Su Tv8 c’è L’ultimo dominatore dell’aria. Alle 21:30 il film del 2010 per la regia di M. Night Shyamalan con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen – Consigliato sì – Su Nove c’è E’ già ieri. E’ il film in onda alle 21:25 diretto da Giulio Manfredonia del 2003, con Antonio Albanese, Fabio De Luigi – Consigliato sì