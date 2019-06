Seat Music Awards 2019: la scaletta di stasera 6 giugno

Questa sera, giovedì 6 giugno 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il secondo appuntamento con i Seat Music Awards con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il programma che riconosce i premi ai cantanti che hanno ottenuto maggiore successo durante l’anno, è uno degli eventi musicali più attesi. Anche in questo secondo appuntamento sul palco dell’Arena di Verona si esibiranno tantissimo artisti. Chi ci sarà tra questi? Per scoprirlo continuate a leggere: per voi la scaletta con le esibizioni di questa sera.

Seat Music Awards: tutti gli artisti che si esibiranno durante il secondo appuntamento

Dopo il grande successo del primo appuntamento, quello di ieri sera, mercoledì 5 giugno, tornano su Rai 1 i Seat Music Awards. Ma chi saranno i cantanti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Arena di Verona durante la seconda serata? E quale sarà la scaletta di questo nuovo appuntamento con la musica su Rai 1?

La scaletta non è stata ancora ufficializzata (vi terremo informati) ma ecco i nomi degli artisti che ci saranno questa sera: Boomdabash, Alessandra Amoroso, Nek, Luché, Raf e Umberto Tozzi, Biondo e Emma Muscat, Luché, Levante, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Loredana Berté, Annalisa, Anna Tatangelo, Anastasio, Mika, Enrico Nigiotti, Achille Lauro, Fiorella Mannoia e l’ultimo vincitore di Amici Alberto Urso. Dovrebbero essere proprio questi i nomi dei cantanti che calcheranno il palco dei Seat Music Awards nella seconda serata dell’evento musicale. Nelle prossime ore saremo in grado di fornirvi la scaletta per cui continuate a seguirci.

SCALETTA IN AGGIORNAMENTO ( dovrebbe essere disponibile dopo le 12)

Seat Music Awards, arrivano i tormentoni estivi: da Jambo a Mambo salentino, prime anticipazioni sul secondo appuntamento

Anche la seconda serata dei Seat Music Awards, così come la prima, sarà ricca di emozioni, divertimento e, ovviamente, di tanta musica. Cosa vedremo durante la lunga serata? Sicuramente in molti staranno aspettando l’esibizione di Alberto Urso, il vincitore di Amici che, per la prima volta, si esibirà in un contesto così grande come quello dell’Arena di Verona. Riuscirà a reggere l’emozione? E poi grande spazio ai tormentoni estivi tra cui: Jambo di Takagi, Ketra e Giusy Ferrari e Mambo salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso che sarà presentato al pubblico, per la prima volta, proprio sul palco dei Seat Music Awards.

Seguirete la serata su Rai 1? Quale esibizione aspetterete?