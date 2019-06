Ascolti tv 5 giugno 2019: Seat Music Awards batte Live-Non è la d’Urso?

Torna il nostro appuntamento con l’analisi dei dati auditel per i programmi in onda in prima serata. Ripartiamo dagli ascolti del 5 giugno 2019: una sfida inedita quella del mercoledì che vede protagonisti Live-Non è la d’Urso, alla sua undicesima puntata e Seat Music Awards 2019. Carlo Conti e Vanessa Incontrada riportano la musica su Rai 1 con una serata ricca di spettacolo, grandissimi nomi della nostra musica e non solo. Una sfida diversa dal solito: il pubblico cosa avrà preferito? Lo scopriremo solo questa mattina con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri. Sarà interessante capire se Live, ancora una volta lanciato sul Pamela Prati Gate avrà interessato il pubblico come è successo la passata settimana oppure se la musica di Rai 1 sarà riuscita a rimescolare le carte in tavola.

Da non perdere anche i dati auditel relativi alla prima puntata di Realiti, il nuovo programma di Enrico Lucci in onda su Rai 2 al debutto nella serata di ieri.

ASCOLTI TV PRIMA SERATA CON I SEAT MUSIC AWARDS SU RAI 1: ECCO I DATI AUDITEL

Su Rai 1 l’estate si fa sentire e quando la musica è di casa, si entra nel vivo della bella stagione come è successo con la diretta dall’Arena di Verona ricca di grandi emozioni: Da Ligabue ad Alessandra Amoroso passando per Laura Pausini, Biagio Antonacci, Marco Mengoni, Ultimo, Mahamood: uno spettacolo musicale che il pubblico di giovani e meno giovani ha sicuramente gradito moltissimo. E come sempre la coppia formata da Carlo e Vanessa, straordinaria.

Seat Music Awards ha conquistato 3.294.000 spettatori pari al 17% di share

ASCOLTI TV PRIMA SERATA: I DATI AUDITEL RELATIVI A LIVE NON E’ LA D’URSO

La d’Urso torna in diretta con una nuova esclusiva e intervista per la prima volta in tv Pamela Perricciolo, una delle tre protagoniste del Pamela Prati Gate. La donna punta il dito sulle sue due “amiche” dando la colpa a Pamela Prati di tutta la storia di Marco Caltagirone. Poi altra esclusiva in prima serata: le parole di Marco Carta dopo il suo arresto e le sue dichiarazioni in tv.

Live -Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 3.030.000 spettatori pari al 20% di share.

ASCOLTI TV 5 GIUGNO 2019: I DATI AUDITEL DELLE ALTRE RETI

Ed ecco invece quelli che sono stati i dati auditel degli altri programmi in onda sulle altre reti ieri sera.

Su Rai2 la prima puntata di Realiti – Siamo Tutti Protagonisti – in onda dalle 21.23 alle 0.46 – ha interessato 428.000 spettatori pari al 2.5% di share. Si può dire senza possibilità di essere smentiti, che siamo di fronte a un nuovo flop per la rete di Freccero.

Su Italia 1 per la Nations League Portogallo – Svizzera 1.689.000 spettatori (7.4%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.635.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2% (presentazione di 10 minuti: 1.416.000 – 6.1%). Anche il programma di Federica Sciarelli perde smalto.

Su Rete4 Troy totalizza un a.m. di 932.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 902.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 Revenant – Redivivo segna 456.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Clandestino – Baby Camorra ha raccolto 210.000 spettatori con lo 0.9%.