Gli ascolti della domenica sera 9 giugno 2019: Lontano da te convince o fa flop?

Torna il nostro appuntamento con i dati di ascolto relativi alla prima serata. Questa volta ci occupiamo del prime time del 9 giugno 2019 che ha visto il debutto su Canale 5 della fiction italo-spagnola scelta per l’estate della rete. Parliamo di Lontano da te con i bravissimi Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I due attori sono i protagonisti di questa fiction molto diversa dal solito, un prodotto leggero e divertente, ideale per l’estate. Non sappiamo ancora quali siano i dati di ascolto della serata di ieri ma possiamo raccontarvi quello che è stato l’umore del pubblico che ha seguito sui social la prima puntata della fiction di Canale 5.

Come spesso accade il pubblico si divide: c’è chi ha trovato Lontano da te una bellissima serie perfetta per l’estate. Una serie semplice da seguire, senza misteri, senza gialli da risolvere, senza sangue e senza violenza. Un prodotto in stile spagnoleggiante che probabilmente in Spagna avrà più successo che in Italia, visto che il pubblico iberico è già abituato da molto tempo a questo genere di serialità. E poi c’è l’altra campana: molti hanno definito Lontano da te una serie banale; altri hanno sottolineato che l’idea di fondo era anche carina ma che poi è stata elaborata male. Su una cosa però tutti i telespettatori sembrano esser stati d’accordo: la bravura dei due attori protagonisti!

ASCOLTI TV 9 GIUGNO 2019: ECCO I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA DI LONTANO DA TE

Davvero difficile quindi questa mattina provare a capire quale sia stata la cifra incassata dalla serie. Immaginiamo che Mediaset punti a una media di 3 milioni di spettatori, anche qualcosa di meno, visto i risultati incassati dalle due fiction più viste della stagione, Non mentire e Il silenzio dell’acqua. Con Lontano da te si cambia completamente genere, a breve scopriremo se il pubblico ha gradito o meno.

ASCOLTI TV 9 GIUGNO 2019: ECCO I DATI AUDITEL DELLE ALTRE RETI

Rai 1 cerca di conquistare il pubblico in prima serata con il calcio. Ieri in onda la finale di Nations League. Mentre sulle altre reti poca ciccia interessante in questa caldissima domenica di inizio giugno. Vedremo anche i dati di Non è l’Arena su La 7 per quella che potrebbe esser stata l’ultima puntata di Massimo Giletti al timone del programma della rete, e forse anche il suo addio alla rete di Cairo.

