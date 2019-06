Lontano da Te: anticipazioni seconda puntata, Candela scopre chi è Annibale

Continuano le bizzarre avventure di Carmen e Massimo in Lontano da Te: la nuova fiction di Canale Cinque interpretata rispettivamente da Megan Montaner (l’attrice che interpretò Pepa ne Il Segreto) ed Alessandro Tiberi. Dopo la puntata d’esordio del 9 giugno 2019, abbiamo iniziato a conoscere meglio i protagonisti e le loro vicissitudini sentimentali: siamo di fronte a due personaggi che vivono due vite completamente agli opposti ma che contro ogni possibile previsione non posso far altro che attrarsi l’un l’altra. E tutto questo nonostante siano a migliaia di kilometri di distanza.

Ecco un breve riassunto di cosa è successo nella precedenti puntate e le prime anticipazioni di cosa vedremo nella seconda puntata, in onda domenica 16 giugno.

Lontano da Te: riassunto puntate precedenti

Protagonisti di Lontano da Te sono Massimo e Carmen. Massimo è l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la “Salvatori Tour”. Una rinomata società fra le più quotate nel campo turistico in quanto organizzatori di viaggi. Eppure la sua azienda sta vivendo un periodo di crisi insostenibile. Insostenibile è anche la sua fidanzata, Francesca, con cui sta attraverso un periodo no.

Candela vive con la madre che l’aiuta con il figlioletto Pepe, avuto dal compagno Chino che ora è in carcere per truffa. Fa l’insegnante di flamenco ma la sua scuola rischia di chiudere perché in ritardo con il pagamento dell’affitto.

Carmen e Massimo si incontrano a Praga ma fin dall’inizio i due non si prendono, anzi… si odiano. Poi però, tornati nelle loro città, i due si pensano, nutrono un sentimento d’amore tormentato; talmente tormentato da avere le visioni. Carmen appare a Massimo e viceversa.

Lontano da Te: anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata di Lontano da Te, i problemi sentimentali dei nostro due protagonisti si spostano in famiglia. Bice, la mamma di Massimo, rientra a Roma e rivela di essersi fatta il toy boy, tale Enzo. Massimo non regge il colpo e cercherà in ogni modo di ostacolare questo nuovo amore.

Parallelamente Rosario – la mamma di Carmen – si innamora anche lei di un nuovo uomo: Annibale,una persona che a prima vista sembra davvero molto intrigante. Eppure questa persona nasconde un segreto… Infatti, Candela scoprirà ben presto che questo Annibale è in realtà un truffatore!

Lontano da Te: anticipazioni seconda puntata, Candela scopre chi è Annibale ultima modifica: da