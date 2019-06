Katia Ricciarelli a Vieni da me il dispiacere di non fare gli auguri a Pippo Baudo, sono stati sposati per 18 anni (Foto)

Ospite a Vieni da me oggi Katia Ricciarelli, forse solo pochissimi non sanno che è stata sposata con Pippo Baudo per ben 18 anni, oggi e da tempo non si parlano più, nessun contatto tra loro (foto). Baudo ha festeggiato in tv i suoi 83 anni e la sua lunghissima carriera circondato da tutti ma lei non c’era. Inevitabile quindi che tra le domande di oggi di Caterina Balivo ci fosse quella riguardante il conduttore. Difficile per lei dare una risposta alla domanda se lo sposerebbe tornando indietro nel tempo. Alla fine però Katia ha risposto di sì anche se ovviamente se si sono separati ci sono dei motivi importanti. Non è pentita di quelle nozze perché sono stati 18 anni in cui hanno avuto bei momenti. Usa queste parole Katia Ricciarelli e aggiunge anche tutto il rammarico perché ancora oggi dopo tanto tempo dal loro addio non si parlano più. Le è dispiaciuto tanto non fargli gli auguri di persona. Sarebbe stato bellissimo anche per il pubblico rivederli insieme ricordando il loro amore di un tempo. Avrebbe potuto magari chiamarlo ma non l’ha fatto e spiega il motivo.

KATIA RICCIARELLI E PIPPO BAUDO, UN AMORE DURATO A LUNGO MA FINITO IN NIENTE

Ridevano spesso insieme, ricorda la cantante lirica e parlando degli auguri non fatti continua: “Mi è dispiaciuto non fargli gli auguri personalmente. Penso che ad un certo punto bisogna superare certe cose. Dici che potevo chiamarlo? Mi deve chiamare lui! Lui sa che glieli faccio col pensiero! Ma ne approfitto ora per fargli gli auguri: auguri Pippo!”.

Chissà se Baudo ascoltando la sua ex moglie magari la farà davvero quella telefonata che lei attende da tempo. Già lo scorso anno la Ricciarelli a Domenica In gli aveva lanciato un messaggio importante, avrebbe voluto chiarire tutto e andare avanti, superare tutto, era disposta a farlo subito ma Pippo non l’ha mai chiamata. A Vieni da me nonostante non si frequentino più, non si comprendono più, ha voluto fare anche lei i suoi auguri, semplici, tristi.