Il debutto dei nuovi programmi del day time di Rai 1: ecco il confronto con il 2018

Non poteva mancare in questa calda giornata di metà giugno, la nostra analisi relativa ai dati auditel dei programmi che hanno esordito ieri nel day time di Rai 1. Da UnoMattina versione estiva con una nuova coppia al timone passando per Io e te il nuovo programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco che ha preso il posto di Vieni da me. E poi ovviamente grande attesa per i dati di ascolto incassati da La vita in diretta estate. Ecco quindi quelli che sono stati i dati di tutti i programmi e il confronto con l’esordio dello scorso anno.

Per comprendere quindi quello che è stato il risultato incassato in questo debutto, dobbiamo necessariamente fare un confronto con lo scorso anno.

UNOMATTINA ESTATE E TUTTOCHIARO: ECCO I DATI DI ASCOLTO DEL DEBUTTO

Iniziamo dal mattino con UnoMattina. L’anno scorso il giorno del grande cambio è stato il 4 giugno per alcuni programmi e l’11 per altri, mentre per il 2019, la staffetta parte dal 17 giugno.

Ecco quindi i dati del 2018 per quello che riguarda la fascia mattutina:

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 861.000 telespettatori con il 16.9% di share e Quelle Brave Ragazze ottiene 687.000 spettatori con il 12.8% di share ( dati dell’11 giugno )

Il 4 giugno invece, all’esordio:

Su Rai1 la prima puntata Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 1.003.000 telespettatori con il 19.26%. Quelle Brave Ragazze ha ottenuto 754.000 spettatori con il 14.85% di share.

Questi invece i risultati del 2019:

Su Rai1 Uno Mattina Estate, con Roberto Poletti e Valentina Bisti, dà il buongiorno a 913.000 telespettatori con il 18.4% . Tuttochiaro ha ottenuto 787.000 spettatori (15.3%).

Ascolti in linea con la passata edizione del programma di Rai 1.

IO E TE AL DEBUTTO E LA VITA IN DIRETTA ESTATE AL DEBUTTO: ECCO I DATI DI ASCOLTI DEL 17 GIUGNO 2018

Passando invece al pomeriggio, lo scorso anno alle 14 arrivava un film, a costo bassissimo quindi per la rete, e poi La vita in diretta estate. Ecco i numeri del 2018:

Su Rai1 Katie Fforde – Danzando a Broadway ha convinto 1.126.000 spettatori (8.4% di share); la prima parte de La Vita in Diretta Estate informa 1.012.000 spettatori (9.4%), la seconda 1.510.000 telespettatori con il 15.9% ( dati dell’11 giugno 2018)

Ecco invece i dati del 4 giugno 2018:

Su Rai1 Un Amore Dolce ha appassionato 1.167.000 spettatori con l’8.13%. LaVita Diretta ha raccolto 1.329.000 spettatori con il 12.01%, nella prima parte, e 1.642.000 telespettatori con il 15.17%, nella seconda parte.

Vediamo invece i numeri di Io e Te e delle repliche del Paradiso per chiudere con La vita in diretta estate:

Su Rai1 la prima puntata di Io e Te ha convinto 1.312.000 spettatori pari al 9.9% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 1.000.000 spettatori pari al 9.5%. Il debutto de LaVita Diretta Estate, con Beppe Convertini e Lisa Marzoli, ha raccolto 1.237.000 spettatori con il 13.7%, nella presentazione lunga 37 minuti, e 1.462.000 spettatori con il 16.4%

Possiamo dire che il pomeriggio di Rai 1 si è difeso bene nonostante alle 14 ci fosse la conferenza stampa di addio di Francesco Totti alla Roma, sia sui canali Rai che su Sky. Rai 1 ha fatto sicuramente bene con Io e te ( leggi qui la nostra recensione) vicino al 10% incassato da Vieni da me in questa stagione televisiva. Bene anche la nuova coppia al timone de La vita in diretta, almeno per questo debutto ( leggi qui la nostra recensione della prima puntata).

MARCO LIORNO CON REAZIONE A CATENA LEADER DEL PRE SERALE DEGLI ITALIANI

Passiamo invece al pre serale, dopo il calo è più visibile. Nel 2018 questi dati:

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.454.000 spettatori (20.1%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.683.000 spettatori (24%)

Ieri invece, ecco gli ascolti di Marco Liorni:

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.171.000 spettatori (19.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.407.000 spettatori (23.5%).

Reazione a catena in ogni caso, resta il programma leader della sua fascia con un Marco Liorni sicuramente più grintoso e scattante delle prime puntate.