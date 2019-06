La vita in diretta Estate piace a metà: Beppe e Lisa conquisteranno il pubblico di Rai 1?

Buona la prima per La vita in diretta estate? Davvero difficile e complicato pensare che se il proseguo sarà questo, i due conduttori potranno raggiungere la sufficienza. Il pomeriggio dell’estate di Rai 1 è iniziato nel peggiore dei modi, almeno per quello che si è visto il 17 giugno. Io e te, non brilla per originalità e ritmo ma ha al timone un conduttore, Pierluigi Diaco, che provoca, regge uno studio e gli ospiti e sa dirigere bene il tutto. A La vita in diretta estate manca tutto questo: i due conduttori, Beppe Convertini e Lisa Marzoli, in questa prima puntata non hanno brillato. Tra i due c’è chiaramente differenza, visto che la Marzoli ha dalla sua la scioltezza di una giornalista. Beppe Convertini invece continua a leggere il gobbo, persino quando ha un libro in mano da sponsorizzare legge il titolo sul gobbo, anche quando deve dare la linea a Marco Liorni con Reazione a catena legge. Certo, come abbiamo scritto nel caso di Io e te, dalla prima puntata non si può giudicare un prodotto. E anche alla nuova coppia de La vita in diretta estate daremo altre possibilità, anche perchè la conduzione in coppia necessita di un certo periodo di tempo per essere coinvolgente e funzionare in ogni ingranaggio.

LA VITA IN DIRETTA ESTATE: LA PRIMA PUNTATA NON CONVINCE, CI SARA’ UN MIGLIORAMENTO?

Il problema è che il dubbio di tutte le persone che non riuscivano a spiegarsi il perchè di Convertini al timone del programma di Rai 1, non si sono dipanati oggi. L’attore ha cercato di dimostrare di non essere un raccomandato, tutte accuse che ha ricevuto nelle ultime due settimane. Al momento però ha fallito cercando di essere empatico con il pubblico e risultando invece costruito e frettoloso. Era la prima certo, ci vorrà del tempo. Ma chi ha criticato Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, di fronte a questo genere di conduzione non può che rimpiangerli.

Lavoro impeccabile invece come sempre, quello dei giornalisti, degli inviati. purtroppo però anche in questo caso, come succedeva con Timperi, i poveri inviati vengono interrotti, hanno poco spazio e ricevono anche delle domande inappropriate da parte di chi in studio dovrebbe dirigere i lavori.

A differenza di quanto successo però con Io e te, che il pubblico sui social ha bocciato in pieno, con La vita in diretta le cose sono cambiate. Molti spettatori infatti hanno apprezzato la nuova coppia di Rai 1.

Stendiamo un milione di veli pietosi sull’introduzione del programma:

Lei: sorriso rassicurante e tenacia disarmante.

Lui: sguardo imperscrutabile e talento indiscutibile.

I nuovi amici de La Vita in Diretta Estate: la lince di Ortona, Lisa Marzoli, e il purosangue di Martina Franca, Beppe Convertini!

Era davvero necessario?

Adesso la palla è nelle mani dei due conduttori che hanno qualche giorno di tempo per conquistare davvero tutto il pubblico che vuole seguire un programma di informazione con le ultime news in diretta ma anche sorridere e divertirsi visto che siamo in estate. Vedremo nei prossimi giorni, dati auditel alla mano, cosa succederà.