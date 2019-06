Io e te bocciato dal pubblico della rete: il programma di Rai 1 moscio e troppo di nicchia?

E’ sicuramente troppo presto per dare un voto al programma di Rai 1, Io e te, che ha debuttato oggi con la sua prima puntata su Rai 1. Una nuova sfida per la rete, una nuova sfida per Pierluigi Diaco alla sua prima volta da conduttore vero e proprio in un programma del pomeriggio della Rai. La sensazione, nel vedere la prima puntata di Io e te, è che ci sia ovviamente ancora molto da dire e da fare ma che si cerchi una dimensione del tutto diversa da quella che di solito vediamo in tv. Il problema è che non si va poi fino in fondo. Quando si vuole sperimentare, lo si dovrebbe fare fino alla fine, e invece in questo caso, si cerca di strizzare l’occhio in qualche modo al pubblico, per non destabilizzarlo fino in fondo. Che pubblico poi? E’ chiaro che non si punti assolutamente a svecchiare il target di riferimento, anzi.

In attesa però di poter dare un giudizio più completo, ricordiamo infatti che il programma va in onda in diretta e non è facile gestire tempi e spazi, vi possiamo dire quello che è stato l’impatto del programma sul pubblico a casa.

IO E TE LA PRIMA PUNTATA DEL NUOVO PROGRAMMA DI RAI 1: POCO CONVINCENTE IL DEBUTTO

Tenendo in considerazione che a commentare sono ovviamente dei “diversamente giovani” e non di certo gli over 60 sintonizzati davanti alla tv, possiamo dire senza poter essere smentiti, che la prima puntata di Io e Te non ha entusiasmato nessuno, anzi.

La sensazione è che il programma sia un tantino troppo lento e questo non è il solo difetto, vista l’ora infatti, sarebbe perfetto per conciliare il sonno. Il problema è anche la collocazione: l’estate. Si può davvero aspettarsi qualcosa di leggero e frizzante nei pomeriggio di Rai 1? Forse in realtà abbiamo sbagliato noi ad aspettarcelo…

#IoeTe è un supplizio, è un lento giusto per gli over 65. L'autoreferenzialità 'alla Diaco' è irritante e mi fa pensare che di questa autoreferenzialità lui sia cosciente e non lo faccia con ingenuità anche perché non è la prima volta. Più Graci e Milo possibilmente. — lallero (@see_lallero) June 17, 2019

Salvo solo il momento con Iva

,per il resto è un grande NO….#ioete #ioeterai — Zeus (@ZeusMega) June 17, 2019

Il personaggetto della macchietta gay uscito sul finale ha peggiorato ulteriormente un programma davvero evitabile, retorico, dai toni anacronistici e triti e ritriti. Un altro amplificatore di ego di un altro conduttore del quale non avevamo bisogno. Mai più. #IoeTe #IoeTeRai — Borraccino (@borraccino_) June 17, 2019

prima la Balivo e dopo sto obbrobrio di #IoeTe, come farmi tifare per il pomeriggio in rosa di Canale5 in 2 semplici mosse (e per chi mi conosce sa bene che tra spagnolate e turcate, escludendo il solo Beautiful, in passato ne ho dette di ogni)…#unavita #BitterSweet — Alessio SarriBross (@Alessiors__227) June 17, 2019

#IoeTe noioso, pesante x i pomeriggi caldi d estate! Troppo impostato! Zzzzz #Buonanotte — Angela De Angelis (@angelis_angela) June 17, 2019

Parlare male dei social; non avere Twitter; fare a meno di un hastag significa snobbare volutamente una fetta di popolazione.#ioete non è gentile e garbato; è stronzo e snob — Lucia Coluccia (@Colucia) June 17, 2019

#Diaco che prova disperatamente a spacciare l'intervista ad #IvaZanicchi come esclusiva quando la Zanicchi questa stagione è stata ospite OVUNQUE e lei, con onestà, lo ha ammesso. #IoeTe — ⚔️Threshold⚔️ (@HeyThreshold) June 17, 2019

E a voi come è sembrata questa prima puntata di Io e Te? Promosso o bocciato il nuovo programma di Rai 1?

Domani gli ascolti e i dati auditel relativi alla prima puntata ci diranno anche come è stato accolto Io e te. Vedremo!