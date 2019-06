Boom di ascolti per la nazionale femminile: Italia-Brasile vola su Rai 1

Sarà una estate diversa, ma sarà una estate all’insegna del calcio! La nazionale femminile di calcio italiana ieri ha fatto il suo storico debutto sulla prima rete Rai. Italia-Brasile la gara trasmessa per la prima volta su Rai 1 per quello che riguarda una partita di calcio femminile e la decisione dell’azienda di viale Mazzini è stata ampiamente ripagata dal pubblico che ha premiato con ascolti d’oro, la rete. Il match infatti, che ha visto la sconfitta dell’Italia ( che però era già qualificata agli ottavi di finale) è stato visto da oltre 6 milioni di spettatori. Numeri da record che in estate solo il grande calcio può regalare a una prima serata. La Rai ha puntato sulla nazionale Under 21 per quello che riguarda gli Europei e poi sul calcio femminile. Ovviamente anche le qualificazioni a Euro 2020 della nazionale maggiore stanno regalando grandi ascolti alla rete. Una estate davvero magica quindi per il calcio, per lo sport e anche per la Rai.

Vediamo quelli che sono stati gli ascolti delle altre reti in questa prima serata di giugno.

ASCOLTI TV 19 GIUGNO 2019: E’ BOOM PER LA NAZIONALE FEMMINILE CHE CONQUISTA IL PUBBLICO

Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Per essere la prima volta del calcio femminile sul primo canale Rai, dobbiamo ammettere che si tratta di un record clamoroso che ci fa davvero molto piacere. E speriamo che anche le prossime partite delle azzurre siano seguite con lo stesso affetto perchè si meritano tutto il tifo delle grandi occasioni!

💥Boom per le #RagazzeMondiali: straordinario risultato per la partita #ItaliaBrasile vista da oltre 6milioni 500mila spettatori che, con il 29,3% di share, stravince la prima serata.#AscoltiTv, #WWC19, #FIFAWWC pic.twitter.com/VwE4r7RySp — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 19, 2019

Non c’è gara con le altre reti. Al secondo posto infatti arriva Canale 5 che con il film La Scuola più bella del mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share.

Questa sera su Rai 1 ancora calcio con l’Under 21 e la Rai spera di incassare un altro grande successo dopo il record avuto il 18 giugno. Forza azzurri e forza azzurre sempre!