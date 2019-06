Guillermo Mariotto a Detto Fatto al posto di Giovanni Ciacci? Le news

Lavori in corso in casa Rai per la prossima stagione televisiva. Ricordiamo ai nostri lettori che i palinsesti saranno presentati tra 15 giorni per cui ancora c’è molto tempo per prendere delle decisioni, anche importanti. E una di queste riguarda sicuramente il sostituto che dovrà prendere il posto di Giovanni Ciacci a Detto Fatto. Come saprete infatti, Giò Giò, ha annunciato qualche giorno fa di aver lasciato il programma di Rai 2 per cercare nuove strade e nuove esperienze. Secondo quanto riferisce Tvblog, sarebbe stato già individuato il possibile sostituto di Ciacci. Si tratterebbe di Giullermo Mariotto, volto amatissimo dal pubblico di Rai 1 anche per il suo ruolo a Ballando con le stelle. Ed è bizzarro il fatto che sia proprio uno dei giudici di Ballando a prendere il posto di Ciacci, visto che probabilmente Giovanni, ha deciso di lasciare il programma di Rai 2, proprio perchè non aveva trovato spazio a Ballando in questa ultima edizione.

Non solo, ricorderete che quando Ciacci sbarcò sulla pista di Ballando con le stelle, si parlò molto del fatto che lui e Mariotto avessero un ex fidanzato in comune. Un po’ come se tra i due ci fosse una guerra a distanza che però non è mai arrivata sulla pista di Ballando. I due infatti si sono scambiati delle frecciate velenose ma non sono mai andati oltre.

A DETTO FATTO ARRIVA MARIOTTO AL POSTO DI GIOVANNI CIACCI?

Ma tornando a Detto Fatto: il programma ha chiaramente bisogno di un degno sostituto in particolare per il momento cambio look che è tra i più seguiti e apprezzati. Bianca Guaccero ha dimostrato di essere una degna erede di Caterina Balivo e la squadra di Detto Fatto ha confezionato una edizione brillante da non far rimpiangere in nessun modo la conduttrice di Aversa. Serve quindi adesso anche un altro volto capace di non far avere rimpianti al pubblico. E Mariotto potrebbe essere davvero la persona adatta…

Sui social c’è chi pensa invece che il posto di Ciacci sarebbe perfetto per un astro nascente del piccolo schermo, Federico Fashion Style che però, lo ricordiamo, ha un programma tutto suo su Real Time. Vedremo che cosa succederà, per il momento dalla Rai non sono arrivate conferme in questo senso.