Stasera in tv 23 giugno 2019 Seat Music Awards Again e Lontano da te

Stasera in tv domenica 23 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Seat Music Awards Again 2019 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Canale 5 invece propone la terza puntata di Lontano da te. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Under 21 Austria – Germania, la partita per le qualificazioni agli Europei, Sol Levante, Come ti spaccio la famiglia, #CR4 – La Repubblica delle Donne – I migliori mesi della mia vita e ancora il meglio di Non è L’Arena e di Italia’s Got Talent. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 23 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Seat Music Awards Again. Alle 21:25 tornano Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tra gli artisti pronti a salire sul palco: Laura Pausini e Biagio Antonacci, Ligabue, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia Il Volo, Nek, Thegiornalisti, Francesco Gabbani Takagi Ketra e Giusy Ferreri, Anastasio, Biondo ed Emma Muscat, Carl Brave e ancora Cristina D’avena, Dark Polo Gang, Elisa e Rkomi, Emis Killa, Ernia, Fabrizio Moro, Fred De Palma e Ana Mena, Gemitaiz, Luchè – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Under 21 Austria – Germania. Alle 20:50 la partita per le qualificazioni agli Europei – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Sol Levante. Alle 20:30 il film del 1993 diretto da Philip Kaufman, con Sean Connery e Wesley Snipes – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 23 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Lontano da te. Alle 21:15 la terza puntata – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Come ti spacco la famiglia. Alle 21:15 il film del 2013 diretto da R. Marshall Thurber, con Jennifer Aniston, Emma Roberts, Jason Sudeikis, Will Poulter ed Ed Helms – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è #CR4 – La Repubblica delle Donne – I migliori mesi della mia vita. Il meglio del programma condotto da Piero Chiambretti in onda alle 21:25 – Consigliato sì

Su La7 c’è Non è L’Arena – Best. Alle 20:30 il meglio del programma di Massimo Giletti – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent – Best of. Alle 21:35 le migliori esibizioni delle audizioni del talent show – Consigliato sì – Su Nove c’è Nations League M. Alle 19:40 la partita di pallavolo Italia – Polonia, maschile. Alle 22:40 Little Big Italy 2 con Francesco Panella – Consigliati sì