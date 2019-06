Nicolò Scalfi il campione di Caduta Libera lascia anche Sara: l’aveva presentata pochi giorni fa a Caduta Libera

Sta per diventare uno dei campioni della storia della tv italiana. Nicolò Scalfi è vicinissimo al record dell’Uomo Gatto, concorrente di Sarabanda, con quasi 80 vittorie in un quiz televisivo. Nicolò ha conquistato anche un record di denaro: oltre 500 mila euro vinti fino a questo momento. Ed è anche un vero e proprio latin lover. Nella puntata di Caduta Libera in onda sabato scorso, il campione ha presentato la sua nuova fidanzata, una bellissima ragazza dagli occhi chiari. Si tratta di Sara. Gerry Scotti ha presentato la nuova fidanzata di Nicolò commentando l’ottima scelta fatta dal campione: “La sua mamma l’ha presentata agli autori dicendo che è la nuova uscente di Nicolò, chissà che cosa vorrà dire…”.

CADUTA LIBERA: NICOLO’ SCALFI E SARA, LA STORIA E’ FINITA!

Nicolò era sembrato un tantino imbarazzato nel presentare la sua nuova fidanzata, forse anche perchè si trattava di una storia iniziata da poco tempo ma alla fine ha portato anche lei su Canale 5 e questo ha dato alla ragazza una certa popolarità tanto che sui social in molti hanno iniziato a chiederle come andassero le cose tra lei e il campione di Caduta Libera. Ma Sara non ha potuto fare a meno di raccontare come stanno davvero le cose. La puntata di Caduta Libera andata in onda il 22 giugno risale a un paio di mesi fa, lei e Nicolò adesso non stanno più insieme si sono lasciati.

Deve esser stato particolarmente curioso vedersi in tv e non essere più la fidanzata del ragazzo. E sui social Sara non poteva di certo raccontare cose non vere ha dovuto necessariamente dire quello che è successo tra lei e Nicolò.

E il campione invece quanto ancora ci terrà compagnia? Pare che Nicolò vincerà ancora diverse puntate del gioco ma, stando ai rumors, a metà luglio, o forse anche prima, dovrebbe arrivare la sua sconfitta. Fortunato al gioco ma non in amore a quanto pare. Nicolò aveva anche trovato l’amore nel gioco ma era finita anche con la concorrente conosciuta proprio negli studi del programma di Mediaset.

