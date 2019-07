La nuova domenica di Rai 1 con Domenica IN e A ruota libera da settembre

Giornata ricca di notizie quella di oggi per chi ama il piccolo schermo. Da settembre la domenica di Rai 1 sarà diversa da quella che abbiamo visto quest’anno, almeno in parte. Oggi nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai infatti sono state annunciate le novità della prossima stagione televisiva. Per quello che riguarda la domenica: ritorna Mara Venier che ha accettato quindi di proseguire questa sua avventura in Rai ma dopo Domenica IN non andrà in onda La prima volta, il programma di Cristina Parodi che, si sembra essere fuori dai palinsesti Rai, almeno da quelle che sono le notizie di oggi. Come era stato anticipato dai colleghi di Tvblog qualche giorno fa, alla domenica ci sarà un altro volto della Rai. Parliamo di Francesca Fialdini che questa volta avrà un programma tutto suo. Il nome del programma è A ruota libera.

A RUOTA LIBERA IL NUOVO PROGRAMMA DI FRANCESCA FIALDINI SU RAI 1

Un contenitore pomeridiano che racconta storie diverse ogni domenica. Imprevedibile come la vita, A ruota libera è l’happening show che regala solo emozioni positive. Un programma ricco di contenuti, per un pomeriggio all’insegna del buonumore! Tante sorprese, tanti diversi sapori: i protagonisti di A ruota libera sono sia celebrities che persone ordinarie con storie straordinarie, che si prestano ad essere intervistate fuori dagli schemi. Tra Tra le rubriche, “Prime donne”, racconti tutti al femminile, con al centro donne che si sono distinte per la loro personalità, il loro coraggio o il loro talento in tutti gli ambiti della società: politica, impresa, scienza, sport, spettacolo; “Buone notizie”, storie virate in positivo che hanno per protagonisti gli eroi di tutti i giorni. Il presupposto fondamentale è partire dal quotidiano per raccontare tutto ciò che rende le persone speciali; “A come amore”, racconti tutti incentrati sul sentimento più universale che esista: l’amore .

A primo acchito non ci sembra un programma molto originale ma anzi, simile a La prima volta o a qualcosa di già visto ma ovviamente, prima di dare un giudizio, attendiamo di vedere la Fialdini all’opera.

Domenica IN e A Ruota Libera ci aspettano dal 15 settembre 2019.