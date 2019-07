Stasera in tv 9 luglio 2019 The Resident e Rosy Abate – La Serie

Stasera in tv martedì 9 luglio 2019 su Rai 1 potremo seguire The Resident in prima tv con due episodi mentre Canale 5 propone in replica la fiction Rosy Abate – La Serie. Tra i programmi tv di oggi in prime time anche Squadra Speciale Cobra 11, Tutta colpa del vulcano, Freedom – Oltre il confine e Chicago Fire. Inoltre, Francesco Facchinetti con la vacanza perfetta, In Onda e Le comiche 2. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 9 luglio 2019. Su Rai 1 c’è The Resident. Alle 21:25 in prima tv gli episodi Pazienti importanti e Affari di famiglia – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Squadra Speciale Cobra 11. In prima tv torna alle 20:45 con gli episodi Caduta libera e Sangue e acqua – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Tutta colpa del vulcano. Alle 21:20 il film diretto da Alexandre Coffre del 2013, con Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Menochet – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA MATTEDI 9 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – La Serie. In replica alle 21:15 la fiction per la regia di Beniamino Catena, Leonardo D’Agostini del 2016, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Fire. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Non è mai abbastanza, Accensione a contatto e Una grande sorpresa – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Freedom – Oltre il confine. Alle 21:30 l’ultimo appuntamento con Roberto Giacobbo tra Egitto e Abruzzo e la vita oltre la vita – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 il programma di approfondimento con la conduzione di David Parenzo e Lica Telese – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Le comiche 2. Alle 21:30 il film diretto da Neri Parenti del 1991, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto – Consigliato sì – Su Nove c’è La vacanza perfetta. Alle 21:25 Francesco Facchinetti propone la sfida dedicata alle vacanze, tra proprietari di location e vacanzieri alla ricerca del luogo ideale – Consigliato sì