Stasera in tv 27 luglio 2019 Techetechetè Superstar – Pronto Raffaella sono Mina e Ciao Darwin 7

Stasera in tv sabato 27 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Techetechetè Superstar – Pronto Raffaella sono Mina mentre Canale 5 propone in replica Ciao Darwin 7. Tra gli altri programmi tv in onda oggi in prima serata anche una nuova puntata della soap spagnola Una Vita, il film La doppia immagine dei miei desideri, Cinderella Man – Una ragione per lottare e ancora Ritorno al futuro, Amanda Knox – La storia senza fine e Caccia a ottobre rosso. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 27 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Techetechetè Superstar – Pronto Raffaella sono Mina. Alle 20:35 una puntata completamente dedicata a Mina e a Raffaella Carrà – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è La doppia immagine dei miei desideri. Alle 21:05 il film del 2018 diretto da Jeff Hare, con Vanessa Marcil, Alex Frnka, Charles Hittinger – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Cinderella Man – Una ragione per lottare. Alle 20:30 va in onda il film del 2015 diretto da Ron Howard, con Russell Crowe, Renee Zellweger, Connor Price Ispirato alla storia vera del pugile Jim Braddock – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA SABATO 27 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7 – Replica. Alle 21:15 il settimo episodio della settima edizione condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Ritorno al Futuro. Alle 21:15 il film del 1985 per la regia di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie televisiva di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Amanda Knox – La storia senza fine. Alle 21:30 il film del 2011 diretto da Dornhelm, con H. Panettiere, M. Gay Harden.L’omicidio di Meredith Kercher, i sospetti e il processo per Amanda e il suo fidanzato – Consigliato no – Su Nove c’è Caccia a ottobre rosso. Alle 21:25 il film del 1990 diretto da John McTiernan, con Sean Connery, Alec Baldwin, Jeffrey Jones – Consigliato sì