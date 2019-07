Stasera in tv 28 luglio 2019 Un passo dal cielo 4, In nome di mio figlio e Fiore del deserto

Tra i programmi in tv di stasera 28 luglio 2019 in replica la fiction Un passo dal cielo 4 con Daniele Liotti mentre Canale 5 propone Fiore del Deserto. Stasera in tv anche In nome di mio figlio, NCIS 15 con tre episodi, Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi, Maurizio Costanzo Show in replica e ancora il meglio di Italia’s got talent e Little Big Italy. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 28 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Un passo dal cielo 4. Alle 21:25 la fiction del 2016 diretta da Jan Maria Michelini, con Daniele Liotti, Enrico lanniello, Francesco Salvi, Gianmarco Pozzoli, Rocio Muñoz Morales, Pilara Fogliati, Alice Torriani, Francesca Piroi, in onda l’episodio Il volto del demone – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS 15. Alle 21:20 tre episodi della nota serie tv: La vida mia, Una luce nel buio e Un passo avanti – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è In nome di mio figlio. Alle 21:20 il film del 2015 diretto da Damir Lukacevic, con Tobias Moretti e Inka Friedrich – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA DOMENICA 28 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Fiore del deserto. Alle 21:15 il film datato 2009 per la regia di S. Hormann, con S. Hawkins – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è R.I.P.D. – Poliziotti dall’Aldilà. Alle 21:15 il film del 2013 diretto da R. Schwentke, con R. Reynolds, J. Bridges – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Maurizio Costanzo Show. In replica alle 21:30 una puntata del talk show condotto da Maurizio Costanzo – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi. Alle 21:15 lo speciale da non perdere – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent – Best of 3. Alle 21:35 il meglio delle esibizioni sul palco del talent – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. Alle 21:30 un appuntamento con Francesco Panella alla ricerca del miglior ristorante del Made in Italia all’estero – Consigliato sì