Barbara d’Urso riparte da Domenica Live e lancia il nuovo promo sui social

L’azienda chiama e Barbara d’Urso risponde. La conduttrice sarà ancora una volta a partire da settembre al timone di Domenica Live. Nell’ultimo mese c’erano stati dei dubbi in merito alla possibilità di vederla di nuovo alla domenica pomeriggio. Non di certo perchè Pier Silvio Berlusconi non volesse puntare su di lei, anzi. Ma era solo per via degli impegni della conduttrice che, proprio come l’azienda le ha chiesto, dovrebbe tra l’altro andare in onda in diretta domenica sera con Live-Non è la d’Urso. Era questo il motivo per il quale in molti hanno pensato che la d’Urso avrebbe scelto di riposarsi domenica pomeriggio, cedendo lo scettro della sua domenica a un collega o a una collega. Ma a quanto pare la d’Urso di prendersi ore di riposo non ne ha voglia, del resto lo ha sempre detto: il tempo per riposare arriverà quando non si avranno più le forze e le energie per fare il proprio lavoro. La conduttrice ha quindi annunciato poche ore fa, via social, che oggi, 29 luglio 2019, in anteprima, arriverà anche il promo della prossima edizione del programma di Canale 5.

BARBARA D’URSO PRONTA A LANCIARE IL PROMO DI DOMENICA LIVE

La conduttrice ha quindi annunciato ai tanti followers che la seguono sui suoi profili social che è arrivato il momento di vedere anche il promo per la prossima stagione del programma di Canale 5. Lo scorso anno aveva scelto un aereo, per ironizzare sulla sua paura di volare, che ha sconfitto negli ultimi anni. E questa volta invece, come stupirà il pubblico con il nuovo promo di Domenica Live?

Non ci resta quindi che aspettare il nuovo promo di Domenica Live che tornerà in diretta a settembre. Bisognerà capire se vedremo il programma nella versione classica, ossia quella che parte dalle 14 e finisce alle 18,45 oppure se tornerà nella versione ridotta andata in onda da gennaio 2019.