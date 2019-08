Da Mario Serpa ad Alex Migliorini: la rivolta degli ex di Uomini e Donne contro la redazione

E chi lo avrebbe mai detto che questa estate sarebbe in qualche modo stata caratterizzata da una vera e propria guerra a distanza tra la redazione di Uomini e Donne ( nella persona di Raffaella Mennoia) ed ex protagonisti del programma di Canale 5! Ovviamente questa guerra fatta di botte e risposte sui social, interessa solo a chi segue il programma ma, visto che ogni giorno oltre tre milioni di persone vedono Uomini e Donne, immaginiamo che si tratti di una “catfight”come si dice tra giovani, molto molto discussa. Tutto è iniziato con una foto sui social, di Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, in compagnia di alcune persone della redazione del programma. Mario Serpa, ex di Claudio Sona ( e anche ex opinionista, piuttosto muto del programma di Canale 5), ha iniziato a commentare sui social questa “amicizia” tra l’ex tronista e le persone che hanno lavorato e lavorano al programma. Il motivo è chiaro: da sempre si dice che Claudio fosse fidanzato mentre era sul trono, che la redazione in qualche modo sapesse o che comunque abbia saputo dopo ma che non si sia fatto nulla per dire come stavano realmente le cose. Una storia che Mario probabilmente aveva anche perdonato al Sona visto che i due erano tornati insieme. Ma adesso le cose sono cambiate e visto che Raffaella sui social ancora una volta si è schierata dalla parte di Claudio, rispondendo ai tanti commenti dei fans del programma, Mario ha sbottato.

E’ GUERRA SUI SOCIAL TRA RAFFAELLA MENNOIA ED EX PROTAGONISTI DI UOMINI E DONNE

La Mennoia quindi, anche senza citare le persone di cui parlava ( ma tutti hanno pensato che si riferisse a Mario, anche lo stesso Serpa) e in particolare una frase ha colpito tutti. Raffaella ha parlato di miracolati, che non sono degni neppure di una sua risposta. Mario quindi, dopo questo commento della Mennoia ha risposto con delle frasi ambigue sui social.

“Guarda sarò breve e conciso perché vedo che hai delle difficoltà e quindi non mi va di sparare sulla croce rossa, informati meglio e che se ti guardi intorno motivi per dire ‘boh’ ne hai tanti”.

E ancora:

“A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack #Pensavo #Scagnozzi”.

E per finire:

“PS io non ho dato dello schifoso a nessuno, ho solo voluto mettere i puntini sulle i su un commento che mi è arrivato. Avete la faccia come il c**o, io sono annoiato da tutta questa situazione che non ho creato io. Cià”.

Una guerra che infiamma e che si accende ancora visto che anche altri ex protagonisti di Uomini e Donne, in particolare del trono gay, hanno messo in discussione il lavoro della redazione, da Alex Migliori a un suo ex corteggiatore…