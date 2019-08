Stasera in tv 7 agosto 2019 SuperQuark, The Fix e Battiti Live

Stasera in tv mercoledì 7 agosto 2019 su Rai 1 va in onda SuperQuark mentre Canale 5 propone in prima tv The Fix. Tra i programmi tv di stasera in prima serata anche Battiti Live, l’ultimo appuntamento sul palco, Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore, Elementary con due episodi in prima tv, Il medico della mutua con Alberto Sordi, Matrimonio alle Bahamas e Il collezionista di ossa. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 7 agosto 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 Piero e Alberto Angela e si inzia come di consueto con il documentario della BBC dedicato agli animali, poi tutti al Centro Controllo Missione al Johnson Space Center di Houston e ovviamente tanto altro – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Elementary. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Dalla Russia con droghe e Signorina compresa – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore. Alle 21:20 la serie tv ambientata nel 1477, la prima parte inizia dalla morte di Carlo il temerario, duca di Borgogna – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 7 AGOSTO 2019

Su Canale 5 The Fix. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Pilot, Vendetta e La microspia – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Battiti Live. Alle 21:10 l’ultima puntata dal molo San Nicola e sul palco ci saranno tra gli altri: Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Måneskin, Fabrizio moro, il rapper Achille Lauro, la trapper Elettra Lamborghini, i Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, la Dark Polo Gang e Joey, Lp, Gabry Ponte e altri ancora – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Matrimonio alle Bahamas. Alle 21:25 il film del 2007 diretto da Claudio Risi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Lucrezia Piaggio, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Fichi d’India – Consigliato sì





Su La7 c’è Il medico della mutua. Alle 21:15 il film datato 1968 per la regia di Luigi Zampa, con Alberto Sordi, Sara Franchetti, Nanda Primavera, Bice Valori, Ida Galli, Leopoldo Trieste – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il collezionista di ossa. Alle 21:30 il film del 1999 diretto da Phillip Noyce, con Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Michael Rooker, Michael McGlone – Consigliato sì – Su Nove c’è Matrimonio a quattro mani. Alle 21:25 il film del 1995 diretto da Andy Tennant, con Kirstie Alley, Steve Guttenberg, Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen, Jane Sibbett – Consigliato sì