Il castello delle cerimonie riapre su Real Time: il promo super trash (VIDEO)

Sentivate la mancanza del Castello delle cerimonie nonostante le tante repliche in onda in questa calda estate su Real Time? Molto presto potrete godervi i nuovi episodi del programma ! Il castello delle cerimonie infatti arriva sul canale 31 del digitale terrestre il 30 agosto 2019. Una serata ricca quella che Real Time offre al venerdì. Prima infatti andrà in onda la nuova edizione di Bake Off Italia mentre a seguire vedremo i nuovi episodi del Castello con Donna Imma ancora protagonista. E proprio in questi giorni su Real Time è andato in onda il primo promo di questa nuova stagione, un promo ovviamente super trash!

La parola chiave di questa nuova stagione de Il castello delle cerimonie è Magia, non a caso donna Imma indossa un mantello rosso come se fosse la strega buona di Biancaneve ( o per qualcuno una parodia di Eyes wide shut ). Anche in questa edizione Donna Imma e tutta la famiglia Polese cercheranno di regalare ai novelli sposi, e non solo, delle giornate di spensieratezza per realizzare un grande sogno. Che sia un matrimonio, un compleanno, un battesimo o una prima comunione, tutta la squadra della Sonsira è pronta a rendere perfetto questo giorno speciale.

IL CASTELLO DELLE CERIMONIE TORNA SU REAL TIME: ECCO IL PROMO

Siamo giunti alla ottava edizione di questo format ( contando anche Il Boss delle cerimonie con Don Antonio Polese venuto a mancare poco tempo fa) e il pubblico continua ad apprezzare il programma probabilmente per l’ingrediente principale: la semplicità. E anche quel pizzico di divertimento che tutti i protagonisti portano in scena rendendo tra l’altro, il programma, anche uno dei più commentati sui social.

Riuscirà quindi Donna Imma insieme a tutta la sua grande famiglia a regalare una favola a chi sceglie la Sonrisa per il suo giorno perfetto? Lo scopriremo a partire dal 30 agosto 2019 con la prima puntata de Il castello delle cerimonie.