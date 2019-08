Mediaset cambia la programmazione per dire addio a Nadia Toffa

Non poteva essere altrimenti. Mediaset oggi ha perso una faccia pulita, una rappresentate del grande lavoro fatto in quel di Cologno Monzese. Nadia Toffa se n’è andata e oggi la sua azienda la ricorda cambiando la programmazione. In corso vari cambiamenti per quello che riguarda la programmazione di oggi che riguarderà le tre principali reti Mediaset come viene annunciato in un comunicato ufficiale Mediaset. Inoltre in questi minuti su tutte le reti Mediaset sta andando in onda un promo “Ciao Nadia” con delle immagini che ci mostrano la conduttrice de Le Iene sorridente.

Vediamo quindi come cambia la programmazione di oggi 13 agosto 2019.

COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI MEDIASET NEL GIORNO DELLA MORTE DI NADIA TOFFA

Ecco le ultime notizie sulla programmazione di oggi:

Alle 19.00 “Studio Aperto Mag”, il magazine del tg, sara’ interamente dedicato a Nadia “dolce guerriera”, cosi’ come hanno voluto ricordarla questa mattina @redazioneiene nel loro post.

In access prime time ricordo di #NadiaToffa in contemporanea su #Canale5 e #Italia1 (in replica in seconda serata su #Rete4): “Speciale Tg5-Nadia Toffa” con l’ultima intervista rilasciata da Nadia a Silvia Toffanin a @verissimotv #Mediaset

Non andrà quindi in onda Paperissima. Queste dovrebbero essere le più importanti variazioni di Palinsesto. Probabilmente poi le prossime modifiche si avranno il 16 agosto nel giorno dei funerali di Nadia.

Vi ricordiamo che il funerale di Nadia Toffa sarà celebrato il 16 agosto 2019 a Brescia e sempre a Brescia sarà aperta la camera ardente per rendere omaggio alla conduttrice di Italia 1, per dirle addio un’ultima volta.

Intanto sui social continuano ad arrivare migliaia di messaggi per Nadia, per salutarla un’ultima volta anche se tanti vogliono credere che non sia vero, che avranno ancora modo di mettersi in contatto con Nadia per un’ultima risata insieme. Da dove si trova, di certo Nadia lancerà sorrisi e dolci parole per tutti.