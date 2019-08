Stasera in tv 19 agosto 2019 Sister Act 2 – Più svitata che mai e The Fix

Stasera in tv lunedì 19 agosto 2019 il film Sister Act 2 – Più svitata che mai è la proposta in prima serata di Rai 1 mentre Canale 5 propone tre episodi di The Fix. Tra i programmi tv in onda stasera anche Hawaii Five-0 con due episodi, Nemico pubblico, il film con Gene Hackman e ancora Lord Jim, Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro e Le Iene presentano – Omicidio Vannini: bugie e verità. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 19 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Sister Act 2 – Più svitata che mai. Alle 21:25 appuntamento con il film del 1993 visto ormai così tante volte in tv; diretto da Bill Duke, con Whoopi Goldberg e Kathy Najimy – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five-0. Alle 21:20 gli episodi Scheletri nell’armadio e La tomba del re – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Nemico pubblico. Alle 21:05 il film del 1998 per la regia di Tony Scott, con Will Smith e Gene Hackman – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN. TV DI STASERA 19 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è The Fix. Alle 21:15 in onda i tre episodi previsti: Regina del giorno, Pericolo e Making murderer – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è The Losers. Alle 21:30 il film del 2010 diretto da Sylvain White, con Zoe Saldana e Chris Evans – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene presentano – Omicido Vannini: bugie e verità. Alle 21:10 ovviamente in replica lo speciale sull’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo ucciso la otte del 17 maggio 2015 – Consigliato sì





Su La7 c’è Lord Jim. Alle 21:15 il film datato 1965 diretto da Richard Brooks, con Peter O’Toole e James Mason – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro. Alle 21:35 il film del 1974 diretto da Guy Hamilton, con Roger Moore e Christopher Lee – Consigliato sì – Su Nove c’è Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo. Alle 21:30 ancora un film ed è del 2007 per la regia di Marcus Nispel, con Jay Tavare e Karl Urban – Consigliato sì