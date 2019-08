Stasera in tv 23 agosto 2019 Grand Tour – Sardegna, Frammenti di bugie e Immaturi – Il Viaggio

Stasera in tv venerdì 23 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Grand Tour – Sardegna con Lorella Cuccarini mentre Canale 5 propone il film Immaturi – Il Viaggio. Tra i programmi tv di questa sera anche il film Frammenti di bugie, Sole cuore amore e ancora Gli spietati, Io sono leggenda, X Factor – Il sogno 1 e Arizona Colt. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in o da stasera in tv 23 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Grand Tour. Alle 21:25 Lorella Cuccarini ci accompagnerà dalla Costa Smeralda all’arcipelago della Maddalena, i luoghi meravigliosi dell’isola – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Frammenti di bugie. Alle 21:20 il film del 2016 diretto da Winning: Marissa Davis ha trascorso sei anni in coma a seguito di un grave incidente d’auto. Non ricorda nulla – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Sole cuore amore. Alle 21:05 il film del 2017 con Isabella Regonese, Francesco Montanari, Paola Tiziana Cruciani, Giulia Anchisi, Francesco Acquaroli, Eva Grieco: storia di sorellanza e solidarietà tra due donne, Eli e Vale, che hanno fatto scelte opposte nella vita – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 23 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Immaturi – Il Viaggio. Alle 21:20 il film con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ambra Angiolini, Barbora Bobulová, Raoul Bova, Ricky Memphis: Dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, i sette protagonisti del film decidono di organizzare quel famoso viaggio di fine scuola che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Io sono leggenda. Alle 21:20 il film diretto da Francis Lawrence, con Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, Joanna Numata: un virus ha ucciso tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri. La città è deserta, e l’unico sopravvissuto è il Dottor Robert Neville (Will Smith) – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Gli spietati. Alle 21:30 il film diretto da Eastwood – Consigliato sì





Su La7 c’è Gloria. Alle 21:15 il film diretto da Sidney Lumet, con Sharon Stone, Jeremy Northam, Cathy Moriarty, Jean-Luke Figueroa, Mike Starr – Consigliato sì – Su Tv8 c’è XFactor – Il sogno 1. Alle 21:35 i moment più belli – Consgliato sì – Su Nove c’è I migliori Fratelli di Crozza. Alle 21:35 il meglio del programma di Maurizio Crozza – Consigliato sì