Il pomeriggio del sabato di Rai 1: tutto quello che vedremo da settembre

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno in tv dei programmi che ci faranno compagnia per tutto l’anno. E oggi vi vogliamo parlare della programmazione di Rai 1 nel sabato pomeriggio. Cosa vedremo in onda al sabato a partire da settembre? La Rai punta sulle riconferme: quindi gli appassionati si godranno i viaggi di Linea Blu e Linea Bianca e poi ancora le divulgazioni di Alberto Angela…Confermatissimi anche Marco Liorni e Lorena Bianchetti. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione completa del sabato pomeriggio di Rai 1.

LA PROGRAMMAZIONE DEL SABATO POMERIGGIO DI RAI 1: ECCO COSA VEDREMO DA SETTEMBRE

Ecco quindi la programmazione completa del sabato pomeriggio di Rai 1.

LINEABLU

Il programma di divulgazione e intrattenimento dedicato al mare si snoda lungo gli 8.000 chilometri di coste della Penisola italiana e dei Paesi affacciati sul bacino del Mediterraneo. La linea editoriale del programma

punta ad interessare e sensibilizzare il pubblico verso i temi culturali, economici, sociali, scientifici e ambientali legati al mondo marino, alle storie che lo circondano e lo innervano e che rappresentano, non a caso, una parte fondamentale del nostro made in ltaly e della nostra identità nazionale. “Sopra, sotto e intorno al mare” il claim che da sempre accompagna il viaggio di Linea Blu si rinnova ancora, tra tradizione e innovazione. Sono previste puntate all’estero per esplorare altri mari,

altri luoghi e tradizioni.

Conduce: Donatella Bianchi

In onda fino al 23 novembre – ore 14:00

LINEA BIANCA – STORIE DELLA MONTAGNA

Ritorna il tradizionale appuntamento con la montagna. Culture, realtà di imprese, curiosità, tradizioni per esplorare la montagna nei suoi molteplici aspetti. All’ interno di ogni puntata, spazi dedicati all’alimentazione

e alla agronomia curati da esperti del campo, integrati con racconti attinti dal folklore, i miti, le leggende della montagna. Un viaggio che attraverserà tutto il nostro Paese, con delle escursioni al di là delle nostre montagne

per conoscere e raccontare gli altri versanti.

Conduce: Massimiliano Ossini

In onda dal 30 novembre – ore 14:00

PASSAGGIO A NORD OVEST

Alberto Angela, in uno studio pieno di riferimenti ad altre culture e ad altre storie, presenta servizi e documentari che spaziano dall’etnografia all’esplorazione, dall’archeologia all’avventura. Un mix di immagini e di informazioni originali e spettacolari dagli angoli piu’ sconosciuti del mondo. Un viaggio tra le culture e le civilta’ di oggi e del passato.

Conduce: Alberto Angela

In onda il sabato – ore 15:00

ITALIA SÌ

Un flusso inarrestabile di storie, volti, emozioni, problemi e soluzioni. ll Paese che sfila di fronte a se stesso per raccontarsi e confrontarsi come nelle piazze della provincia italiana di un tempo ma con modalità e

linguaggi della modernità. Ma il cuore pulsante dell’Italia

che vive è ancora quello e, nel sabato pomeriggio di Rai1, sale su una pedana per offrire la propria umanità ad un affresco tenero e disincantato, emotivo e problematico di un Paese che ha ancora voglia di ridere e di pensare. Riconfermatissimo quindi anche il programma di Marco Liorni che, nella passata stagione, dopo un inizio titubante ha saputo imporsi e lasciare una impronta ben precisa al sabato pomeriggio.

Conduce: Marco Liorni

In onda dal 14 settembre – ore 16:45

A SUA IMMAGINE

Nato nel dicembre del 1997 come settimanale di approfondimento culturale, sulla scia delle rubriche religiose presenti nel palinsesto della Rai sin dal 1954, si e’ andato nel tempo definendo sempre di più come un programma di confronto culturale alla portata di tutti, che potesse parlare

al grande pubblico e non solo ad una élite. A Sua Immagine

è presente e attiva sulla piattaforma digitale con i suoi profili

social. Il programma è frutto di una fattiva collaborazione

con la Conferenza Episcopale Italiana, che offre una

consulenza per individuare le linee generali delle tematiche

da affrontare.

L’edizione del 2019-2020 continuerà a seguire da vicino il magistero di Papa Francesco.

Due gli appuntamenti settimanali. Il sabato, in studio con storie di vita dove i protagonisti sono portatori di valori umani di grande portata. Testimoni di storie, in cui il messaggio del Vangelo viene attualizzato. Racconti di devozione, di sofferenza, di gioia, degli uomini e delle donne che hanno

cambiato il mondo, dei grandi Santi, degli emarginati e degli

ultimi, ma anche dei primi che si prodigano per gli altri.

Conduce: Lorena Bianchetti

In onda il sabato alle ore 15:55 e la domenica alle ore 10:30