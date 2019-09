Uomini e Donne che caos la data di inizio: si parte a metà settembre?

Negli ultimi giorni vi abbiamo dato le ultime notizie dal mondo di Uomini e Donne, dedicate alle registrazioni delle prime puntate. Vi abbiamo anche detto che il programma sarebbe iniziato il 16 settembre, come annunciato nella presentazione dei palinsesti. Ma poi, visto che sui social circolavano anche altre news, vi avevamo detto che la data di inizio del programma di Maria de Filippi era cambiata. E oggi siamo ancora qui a cercare di capire quando andrà in onda Uomini e Donne!

Come potrete vedere dal nostro collage che apre l’articolo, era stata la stessa Tina Cipollari, in una delle sue fanpage ad avvisare tutti che la trasmissione sarebbe iniziata il 9 settembre ( o forse chi gestisce la pagina ha sbagliato a scrivere?). Avevamo quindi pensato che Mediaset, visto anche il cambiamento relativo alla partenza di Pomeriggio 5, avesse voluto dare una certa uniformità facendo partire tutti i programmi del day time il 9 settembre. Ma a quanto pare non sarà così. Dando infatti uno sguardo alla Guida Tv Mediaset per la prossima settimana possiamo facilmente notare che Uomini e Donne non andrà in onda il 9 settembre 2019. La prossima settimana infatti raddoppia l’appuntamento con Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che saluterà il pubblico di Canale 5 con le ultime puntate.

UOMINI E DONNE STAGIONE 2019/2020 QUANDO INIZIA? ECCO LE ULTIME NEWS

Uomini e Donne quindi, stando anche alla Guida ufficiale di Mediaset, dovrebbe prendere il via il 16 settembre. La prossima settimana invece la programmazione del pomeriggio sarà la seguente:

-alle 13,40 una nuova puntata di Beautiful

-alle 14,10 una nuova puntata di Una vita

-alle 14,45 primo episodio di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore seguito da un secondo episodio

-alle 16,40 in versione più che ridotta, arriva Il segreto

-alle 17,10 circa torna Barbara d’Urso con Pomeriggio 5

La programmazione di Canale 5 cambierà poi il 16 settembre 2019 quando andrà in onda al posto di Bitter Sweet, nella collocazione delle 14,45, Uomini e Donne.