A La prova del cuoco Claudio Lippi battitore libero ma nessuna altra anticipazione

Lunedì 9 settembre 2019 alle 12 parte la nuova edizione de La prova del cuoco targata Elisa Isoardi. Una edizione che, come ha raccontato la conduttrice nel corso di questa estate si rinnova. E tra i grandi ritorni nel programma di Rai 1 anche quello di Claudio Lippi che in passato, al fianco di Antonella Clerici e Anna Moroni, era stato volto amato dal pubblico del mezzogiorno ( ricorderete che alcune delle puntate erano state condotte anche in solitaria da Lippi). Oggi, ospite de La vita in diretta estate, dando l’appuntamento al pubblico di Rai 1 a lunedì con La prova del cuoco, Lippi ha confermato che ci sarà. Interrogato da Beppe Convertini che gli ha chiesto delle anticipazioni sul ruolo che avrà, Lippi ha rivelato che al momento non può dire nulla. ” Ci dicono che sarai un battitore libero” ha commentato Lisa Marzoli rivolgendo quindi la domanda a Claudio Lippi che però non ha voluto aggiungere altro. “Non posso dire molto perchè in realtà al momento non ho detto neppure io quello che farò” ha commentato Claudio Lippi nello studio de L’estate in diretta.

CLAUDIO LIPPI A LA PROVA DEL CUOCO DA LUNEDI’ CON ELISA ISOARDI

Il conduttore non ha quindi voluto rivelare quello che sarà il suo ruolo nel programma di Rai 1 ma di certo non cucinerà una torta vegana! Jo Squillo infatti si era proposta come ospite nelle cucine del programma di Rai 1 per fare insieme a lui una torta vegan ma Lippi scherzando ha declinato l’invito.

LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DATE DA ELISA ISOARDI SU LA PROVA DEL CUOCO

Insomma per capire quale sarà il ruolo di Claudio al fianco di Elisa Isoardi, non ci resta che aspettare la prima puntata de La prova del cuoco in onda lunedì. Probabilmente Lippi prenderà il posto di Ivan Bacchi che, secondo i ben informati, andrà invece a vestire un ruolo nella nuova Vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Non ci resta che aspettare!