La prova del cuoco anticipazioni, grandi ritorni nella cucina di Elisa Isoardi (Foto)

Il 9 settembre si avvicina ed eccole le attese anticipazioni de La prova del cuoco; seconda edizione per Elisa Isoardi e ritorno di vecchi protagonisti (Foto). Chi ci sarà accanto alla conduttrice, chi prenderà il posto di Ivan Bacchi, ma forse è il caso di dire che ci saranno due conduttori o quasi. Niente di ufficiale ma che Claudio Lippi sarà una delle colonne de La prova del cuoco è ormai certo. Con gran gioia del pubblico del cooking show di Rai 1, grandi e piccini, torna anche il maestro Andrea Casamento con la sua musica. L’allegria non finisce qui perché nelle case degli italiani dalle 13 alle 13,30 dal lunedì al venerdì stanno per fare ritorno anche altri storici protagonisti che abbiamo visto accanto ad Antonella Clerici. Sarà la 20esima edizione de La prova del cuoco a far schizzare verso l’alto gli ascolti? Ce lo auguriamo e i presupposti ci sono tutti, anche in assenza di Antonella che resta ovviamente l’indiscussa regina del cooking show.

QUALE SARA’ IL RUOLO DI CLAUDIO LIPPI A LA PROVA DEL CUOCO E CHI TORNERA’ IN CUCINA QUEST’ANNO

Attendiamo la prima puntata e le successive per scoprire quanto spazio avrà a disposizione l’amatissimo Lippi ma scopriamo conferme e ritorni attendendo ovviamente la conferma ufficiale. Sappiamo già che ci sarà anche Zen, il cane di Elisa Isoardi, e la notizia ha suscitato già varie polemiche. Se verranno invece confermati i nomi degli chef pronti al ritorno immaginiamo invece solo applausi.





Carlo Cambi e Cinzia Fumagalli nel ruolo di esperti, giudici; mentre tra ritorni e conferme la lista dovrebbe essere la seguente: Alessandra Spisni, Ginevra Antonini, Luigi Pomata, Paolo Zoppolatti, Daniele Reponi, Diego Bongiovanni, Marco Rufini, Luisanna Messeri, Natalia Cattelani, Sal De Riso, Natale Giunta, Gianfranco Pascucci, Daniele Persegani, Guido Castagna, Cristian Bertol, Sergio Barzetti, Gino Sorbillo e Giampiero Fava. Le new entry dovrebbero essere: Michele Cannistraro, vincitore di MasterChef All Stars Italia, Rubina Rovini, Angelica Sepe, Michelangelo Sparapano e Valeria Raciti. Non dovrebbe mancare uno chef stellato a settimana nel ruolo di presidente di giuria. Ottime queste anticipazioni ma manca ancora qualcuno, forse.