Detto Fatto quando inizia? Bianca Guaccero torna tra poco su Rai 2

9 settembre data di inizio di molti programmi delle principali reti Rai e Mediaset. Ma per il pubblico di Detto Fatto, ci sarà ancora da attendere. Il programma condotto anche in questa edizione da Bianca Guaccero infatti partirà con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri. La prima puntata di Detto Fatto andrà in onda il 16 settembre e questa non è la sola novità. Come vi abbiamo già raccontato infatti, a differenza delle passate edizioni, Detto Fatto andrà in onda dalle 14,50 circa in concomitanza con la partenza di Uomini e Donne su Canale 5. Avrà quindi una durata più breve rispetto alle ultime edizioni durante le quali invece, le puntate del programma di Rai 2 si erano allungate.

DETTO FATTO TORNA IL 16 SETTEMBRE SU RAI 2: PUNTATE PIU’ BREVI MA INTENSE

C’è grande attesa per questa edizione di Detto Fatto che sarà ricca di novità. Il programma infatti perde un suo volto storico, Giovanni Ciacci che sbarca in Sky con una nuova avventura per questa stagione televisiva, ma trova due volti amatissimi dal pubblico. In questa edizione di Detto Fatto Bianca avrà al suo fianco Guglielmo Mariotto e anche Carla Gozzi che sbarca in Rai dopo le sue tantissime esperienze su Real Time.

Nel promo che anticipa queste novità, si parla dell’edizione 2019/2020 di Detto Fatto, come di una edizione da sogno…Si sognerà grazie alle storie dei protagonisti: da proposte di matrimonio a cambio look, vedremo davvero di tutto e si spera però che a gustare queste atmosfera non ci pensi Mariotto, che potrebbe essere l’uomo nero!

“Quest’anno Detto Fatto è un sogno” sentiamo dire alla bella Bianca Guaccero nel suo letto. Sarà così anche per il pubblico? Lo scopriremo solo dopo il 16 settembre 2019 quando capiremo dai social e anche dagli ascolti, l’affetto che i telespettatori mostreranno a questa nuovissima edizione del programma di Rai 2.