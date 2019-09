La Domenica Ventura cambia la domenica di Rai 2

Niente gare, niente giochi, niente giro per l’Italia, niente Domenica In famiglia. La domenica di Rai 2 cambia e la rivoluzione parte da Simona Ventura che torna a essere faro della rete diretta da Carlo Freccero. Che domenica sarà? Una domenica ventura con tante novità tanto calcio, tanto sport ma anche intrattenimento. La conduttrice promette un programma trasversale in grado di conquistare una fetta eterogenea di pubblico. Sarà così?

Scopriamo news e anticipazioni del nuovo programma di Rai 1 La domenica Ventura che parte da domani in diretta ovviamente.

LA DOMENICA VENTURA SBARCA SU RAI 2: TUTTO QUELLO CHE DOBBIAMO SAPERE

Si parte domani: “La Domenica Ventura” è il nuovo programma sportivo in onda su Rai2 a partire dal 15 settembre alle 12.00. Simona Ventura torna sulla rete che le ha dato tanto successo. Al suo fianco Francesco Rocchi, giornalista e inviato di Raisport. Ospite della prima puntata, Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria.

Ogni domenica un’ora di trasmissione a tutto ritmo, per raccontare il match delle 12.30 attraverso ciò che accade dentro e fuori gli stadi: le voci dei protagonisti ma anche quelle dei loro familiari, per vivere situazioni inedite e mai viste prima, con i collegamenti degli inviati che, dalle case dei giocatori o in giro per l’Italia, offriranno un punto di vista differente della partita calcistica.

In studio Simona Ventura ospiterà e darà voce ai campioni dello sport, di oggi e di ieri: interviste esclusive e originali, con una particolare attenzione al mondo femminile dello sport e alle protagoniste delle diverse discipline azzurre. Intrattenimento e informazione dunque, frutto della collaborazione tra Rai2 e Raisport: “La Domenica Ventura” è pronta a raccontarvi un’ora di sport da una prospettiva differente e assolutamente innovativa.

Appuntamento quindi a domenica con la prima puntata del programma di Rai 2. Fischio di inizio alle 12 e poi linea al Tg di Rai 2.

La Domenica Ventura cambia la domenica di Rai 2 ultima modifica: da