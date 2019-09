Chi l’ha visto news: tutti i casi del 18 settembre 2019

Una nuova puntata di Chi l’ha visto andrà in onda oggi 18 settembre 2019. Tanti come sempre i casi che Federica Sciarelli tratterà nel corso della puntata del programma di Rai 1. Le prime anticipazioni per la puntata di Chi l’ha visto di oggi ci rivelano che tra i protagonisti di questo appuntamento ci sarà anche Angela Lucanto, protagonista della storia vera a cui si ispira la fiction con Sabrina Ferilli “L’amore strappato”. La fiction è andata in onda in primavera su Canale 5 riscuotendo anche un grande successo. Il pubblico ha apprezzato il coraggio di Mediaset di raccontare una storia di mala giustizia che ha distrutto per sempre la vita di una bambina innocente e dei suoi genitori. Il papà e la mamma di Angela sono stati costretti a vivere lontano da lei per anni ma non solo: per tutti erano i mostri che avevano abusato della loro bambina. Nel programma di rai 3 Angela, che oggi è una donna, racconta quello che ha provato quando la giustizia italia decise per lei: “mi hanno tolto ai miei genitori. Mio padre, accusato di violenze, è finito in carcere, innocente. Poi è stato assolto, ma io sono stata data comunque in affidamento e non sono potuta più tornare dalla mia famiglia“.

CHI L’HA VISTO NEWS: I CASI DELLA PUNTATA IN ONDA OGGI 19 SETTEMBRE 2019

Dalla storia di Angela a quella di altri bambini che, come lei, sono stati ingiustamente strappati alle famiglie. Federica Sciarelli prosegue l’inchiesta su Bibbiano con nuovi documenti inediti e altre testimonianze su come riuscivano a strappare i bambini alle loro famiglie. Pablo Trincia, che tra i primi ha studiato questa vicenda scrivendo anche un libro, fa parte in questa edizione, della squadra di Chi l’ha visto e il suo contributo sarà fondamentale in questa vicenda, vista la sua conoscenza di queste storie.

Nella puntata, anche il giallo della morte di Annamaria, ex miss Campania, volata giù dal terzo piano della casa in Calabria dove era in vacanza col marito e altre coppie di amici. I genitori della giovane mamma sordomuta non credono al suicidio e hanno chiesto in queste settimane l’aiuto dei giornalisti per indagare e capire cosa sia realmente successo alla loro amata figlia, convinti anche del fatto che, gli amici che erano insieme a lei e a suo marito, sappiano cosa sia realmente successo…

Chi l’ha visto ci aspetta stasera su rai 3 con una nuova puntata a partire dalle 21,20 in diretta.