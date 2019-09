Gli ascolti del 18 settembre 2019 premiano Rosy Abate 2 regina della prima serata

Rosy Abate è tornata e si fa sentire. Giulia Michelini è formidabile nella sua interpretazione della regina di Palermo anche se, almeno nella prima puntata, ha cercato di essere una madre, più che una criminale. E il pubblico di Canale 5, che aspettava da più di due anni questo gran ritorno, si è dimostrato particolarmente affettuoso con Rosy. Del resto la scelta di dedicare alla mafiosa una serie tutta sua non è casuale. Il pubblico si è affezionato, innamorato di questo personaggio, delle sue mille sfaccettature e dei suoi mille cambiamenti e non ne può fare a meno. Che sia una spietata criminale, una donna in crisi mistica, una madre amorevole poco importa: negli occhi di Rosy arde il sacro fuoco, quello che il pubblico sa riconoscere e premia. E va dato atto anche agli autori di questa seconda stagione: ottima trama, non scontata e banale. Certo quelle piccole perplessità ci sono sempre, per delle incongruenze che stonano. Ma siamo sempre su Canale 5, la serie nasce per un certo tipo di pubblico e in fondo va bene così.

Che ci sia però la voglia di fare bene anche dal punto di vista della regia e della fotografia lo si capisce da come questa serie è girata, un passo in avanti per mediaset che del resto aveva già dimostrato con Non Mentire e con Il silenzio dell’acqua di aver fatto quel passo in avanti giusto verso la serialità del futuro.

LEGGI QUI LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA PUNTATA DI ROSY ABATE 2

Certo siamo lontani agli ascolti record che si registravano quando Squadra antimafia portava davanti alla tv oltre 8 milioni di spettatori, ma siamo in linea con il prime time di Canale 5. E se i numeri permettono anche di battere Rai 1, allora il gioco è fatto.

E adesso diamo i numeri.

ASCOLTI TV PRIMA SERATA 18 SETTEMBRE 2019: I DATI AUDITEL DELLA PRIMA SERATA

A Casa tutti Bene 3.169.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Rosy Abate 2 3.544.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italiaha interessato 1.607.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 I Fantastici 4 ha catturato l’attenzione di 1.123.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.642.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 807.000 spettatori con il 4.4% di share.