Francesca de Andrè e Giorgio ospiti di Domenica Live: sono di nuovo una coppia

Nella puntata di Domenica Live in onda il 22 settembre 2019, Barbara d’urso ospita Francesca de Andrè e Giorgio Tambellini. Si riparte insomma da dove avevamo lasciato ma con una novità. Se nel mese di giugno i due infatti si erano separati, dopo il tradimento di lui, dopo l’estate sono tornati insieme. Francesca de Andrè ha lasciato Gennaro Lillio e ha scelto di rivedere il suo ex. E a quanto pare lo ha anche perdonato. I due saranno ospiti della puntata di Domenica live in onda su Canale 5 a partire dalle 17,20 domenica e racconteranno come è nato questo riavvicinamento dopo il tradimento. Ad annunciare questo grande momento di televisione, è stata Barbara d’urso che dalla puntata di Pomeriggio Cinque di ieri ha anticipato, quello che succederà domenica nella prima puntata di Domenica Live.

FRANCESCA DE ANDRE’ E GIORGIO INSIEME A DOMENICA LIVE