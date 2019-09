Stasera in tv 21 settembre 2019 Ulisse – Il piacere della scoperta e Amici Celebrities

Stasera in tv sabato 21 settembre 2019 su Rai 1 va in onda la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela mentre Canale 5 parte con Amici Celebrities, una novità con dodici vip. Tra i programmi tv di stasera anche Il cacciatore di giganti, Arrival, NCIS e ancora Don Camillo e Little Murders. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 21 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Ulisse – Il piacere della scoperta. Alle 21:30 la nuova stagione, si parte con la prima delle sei puntati con Alberto Angela e Il viaggio nelle terre di Gesù – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. In prima tv alle 21:20 l’episodio Omicidio all’equatore e a seguire alle 21:50 FBI con Terra bruciata sempre in prima tv – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Arrival. Alle 21:05 il film diretto da Denis Villeneuve del 2016, con Amy Adams, Jeremy Renner – Navicelle con gli extraterrestri sbarcano in tutto il mondo, a una dottoressa cil compito di scoprire le loro intenzioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 21 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Amici Celebrities. Alle 21:25 Maria De Filippi conduce la prima puntata del talent ma con 12 vip – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Il cacciatore di giganti. Alle 21:15 va in onda il film del 2013 con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan Mcgregor, Stanley Tucci: riaffora un’antica guerra con la spaventosa razza di giganti e il giovane Jack è costretto a prenderne parte lottando per diventare egli stesso leggenda e per amore della sua principessa – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Don Camillo. Alle 21:30 il film datato 1952 con Vera Talqui, Franco Interlenghi, Fernandel, Giorgio Albertazzi – Consigliato sì





Su La7 c’è Little Murders. In replica alle 21:15 Omicidio nel sonno – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Case 39. Alle 21:30 il film con Renée Zellweger, Ian McShane. La dura battaglia di una assistente sociale per salvare una bambina dalle sevizie dei genitori – Consigliato sì – Su Nove c’è Red Dawn – Alba Rossa. Alle 21:25 il film con Chris Hemsworth, Josh Hutcherson, Adrianne Palicki, Jeffrey Dean Morgan, Connor Cruise – Consigliato sì