Ulisse-Il piacere della scoperta torna su Rai 1: il viaggio nelle terre di Gesù

Alberto Angela torna con una nuova edizione di Ulisse-il piacere della scoperta. E anche quest’anno la Rai punta sul divulgatore per il sabato sera della rete! Non sarà una missione facile, come ha ricordato lo stesso Alberto Angela nella puntata de La vita in diretta della quale è stato ospite, portare questo genere di format in prime time, e al sabato sera, non è cosa facile. E’ sempre un rischio ma si fa il possibile per conquistare l’attenzione del pubblico a casa con qualcosa di interessante. Nella prima puntata, dal titolo Gerusalemme ai tempi di Gesù, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio storico eccezionale, alla scoperta delle vicende accadute nella terra di Israele nel periodo in cui è vissuto Gesù. Si tratta di un periodo ricco di fermenti e tensioni, caratterizzato dai difficili rapporti tra gli ebrei e i romani e da un intenso fervore messianico.

Una sfida non semplice quella di Rai 1 che per il mese di settembre al sabato sera porta di nuovo la cultura e la scienza. Da battere Canale 5 che invece programma in prime time, e sempre al sabato, Amici Celebrities. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di Ulisse in onda oggi su Rai 1.

ULISSE IL PIACERE DELLA SCOPERTA TORNA OGGI SU RAI 1: LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA

L’intento di questo straordinario viaggio non è quello di raccontare Gesù, ma definire il contesto in cui si è mosso, la cornice storica, archeologica e sociale attorno alla sua figura.

Seguendo il filo narrativo della vicenda di Gesù, così come viene presentata dai Vangeli e dalla tradizione, si scopriranno alcuni aspetti della vita quotidiana nella terra d’Israele di quegli anni. Si conosceranno i protagonisti di quel periodo, a partire da Erode il grande, sotto il cui regno Gesù sarebbe nato. Un re che ha forgiato la terra di Israele, lasciando numerose e sorprendenti testimonianze architettoniche: la fortezza di Masada, la città di Cesarea Marittima, la sontuosa tomba dell’Herodion, il Tempio ristrutturato e arricchito. Sorprendenti i singolari rapporti che aveva con Marco Antonio, con Cleopatra, con Ottaviano.

Il nome del suo successore, il figlio Erode Antipa, è legato alla storia di Salomè, alla morte dei Giovanni Battista e soprattutto al ruolo avuto nel complicato processo a Gesù. Si incontreranno anche Ponzio Pilato, una figura rimasta enigmatica a causa delle poche testimonianze storiche di cui si dispone.

La puntata si muoverà da un sito all’altro, seguendo gli spostamenti di Gesù, e lo scenario principale sarà la città di Gerusalemme, la cui storia, è stato detto, è la storia del mondo. È in uno spazio relativamente ristretto che si è svolto il capitolo finale della vita di Gesù: il tempio, il monte degli ulivi, la cittadella, il calvario, il sepolcro. Siti che distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro e che oggi sono tutti inglobati in una città per secoli crocevia di persone, popoli, merci, culture. Un luogo che continua ad essere una città cruciale per gli ebrei, per i cristiani e per l’Islam.

Appuntamento a stasera alle 21,20 su Rai 1.