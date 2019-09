Gli ascolti della domenica pomeriggio: Venier, Fialdini, d’Urso. Chi vince il 22 settembre?

Prima domenica con le grandi sfide nel pomeriggio di Rai e Mediaset. Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi al pomeriggio del 22 settembre 2019. In onda la seconda puntata di Domenica IN, dopo il grande successo dell’esordio della passata settimana. In onda poi anche la prima puntata di Da Noi a Ruota libera, il nuovo programma di Francesca Fialdini che il pubblico ha già abbreviato nella forma più semplice di A Ruota libera ( che del resto era il titolo originale del format). E poi debutto su Canale 5 per Barbara d’Urso con la prima puntata di Domenica Live in onda dalle 17,20 ( prima pomeriggio intero dedicato alle soap della rete).

Come saranno quindi andati gli ascolti? Chi avrà avuto la meglio nel pomeriggio degli italiani? Sul domino della prima parte del pomeriggio non ci sono molti dubbi anche se la puntata di Domenica IN in onda ieri è stata leggermente sottotono probabilmente anche a causa dell’ospitata di Stefano de Martino che è saltata. Inoltre va anche detto, se i problemi con l’audio, con i gobbi, con lo studio, con i servizi, lo scorso anno facevano sorridere, adesso invece denotano una scarsa qualità del lavoro di chi dovrebbe affiancare Mara e renderle la conduzione una passeggiata, non una missione impossibile. Pensate cosa succederebbe se la d’Urso non fosse affiancata da una squadra che non sbaglia un colpo. Il risultato della suspence che viene creata, del pathos dei suoi programmi, sarebbe praticamente annullato. Ed è lo stesso per Mara.

AGGIORNAMENTO I DATI AUDITEL SARANNO DISPONIBILI DOPO LE 12

DOMENICA IN GLI ASCOLTI DEL 22 SETTEMBRE 2019: ECCO I DATI AUDITEL

Puntata caotica e sottotono, soprattutto nella prima parte, per Domenica In ieri con una Mara troppo nervosa e agitata. E per una conduttrice che fa dell’empatia la sua arma vincente, tutto questo non va bene.

DOMENICA LIVE GLI ASCOLTI DEL 22 SETTEMBRE 2019 PER LA PRIMA PUNTATA

Domenica Live torna nel pomeriggio di Canale 5 ed è sempre lo stesso programma. Piace al pubblico di Barbara d’Urso e va anche bene così.

DA NOI A RUOTA LIBERA: I NUMERI DEL DEBUTTO DI FRANCESCA FIALDINI

A proposito del programma di Rai 1, che per il momento non commentiamo aspettando di vedere un altro paio di puntate per capire se bocciarlo del tutto, possiamo però dire che l’ospitata di Francesca Fialdini da Mara, si è dimostrata disastrosa. 5 minuti scarsi 4 dei quali sono stati occupati dal servizio durante il quale si sentiva la telefonata del Papa. 1 invece è stato preso da Mara per pubblicizzare il suo di programma, lo avrebbe potuto fare anche in un altro momento. Per non parlare poi anche della grazia con la quale la conduttrice ha rivelato che il programma era stato registrato. Insomma un disastro.

Ecco gli ascolti di Da noi a ruota libera puntata del 22 settembre 2019: in aggiornamento