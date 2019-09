Domenica IN ospiti e anticipazioni del 22 settembre 2019: ecco chi ci sarà da Mara

Dopo il grande successo di ascolti della prima puntata, Domenica IN torna anche il 22 settembre 2019 con una nuova puntata ricca di ospiti e ovviamente l’immancabile energia di Mara Venier. Sorrisi, emozioni ma anche qualche lacrima: ingredienti fondamentali della Domenica IN di Mara Venier. E non può mancare anche la spontaneità che, almeno dopo la prima puntata, è sicuramente l’arma vincente anche di questa edizione. Del resto se così non fosse non succederebbero episodi come quello di cui Romina Power è stata protagonista domenica scorsa!

Ma torniamo alla seconda puntata di Domenica IN del 22 settembre 2019: chi arriverà nel salotto di Mara Venier questa settimana?

DOMENICA IN: TUTTI GLI OSPITI DEL 22 SETTEMBRE 2019

Torna anche in questa edizione Stefano de Martino. E torna non solo per parlare dei suoi grandi successi nella vita professionale ma anche nel privato. Proprio il 20 settembre Stefano e Belen hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio, ritrovandosi di nuovo insieme! A differenza di quanto succedeva nell’ultima puntata di cui de Martino era stato ospite, questa volta lui e Belen stanno di nuovo insieme! E da Zia Mara, il conduttore racconterà come vanno adesso le cose con sua moglie!

A seguire Mara Venier, insieme a Gina Lollobrigida, ricostruirà nel dettaglio la questione della denuncia fatta da alcuni familiari dell’attrice nei confronti del suo assistente Andrea Piazzolla e ripercorrerà la storia dei suoi amori, sempre tormentati.

Per lo spazio dedicato alla musica ci saranno Elodie e Riccardo Cocciante.

Un’ampia pagina verrà poi dedicata a Renzo Arbore, formidabile innovatore della comunicazione e ambasciatore della musica italiana nel mondo, che con la Venier ricorderà la figura di Gianni Boncompagni e ripercorrerà le tante pagine di storia della radio e della televisione scritte insieme.

Anche in questa puntata Orietta Berti sarà al fianco di Mara Venier con le domande scomode da fare agli ospiti di Domenica IN! L’appuntamento anche questa domenica è per le 14 su Rai1.