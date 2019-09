La gaffe di Romina Power a Domenica IN: arriva l’ostetrica che l’ha aiutata nei suoi parti ma lei la crede morta

La prima puntata di Domenica IN non poteva che regalare attimi davvero di grandi risate e un momento che resterà di certo nella storia del programma di Rai1. Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, nel salotto di Maria Venier è arrivata Romina Power che ha raccontato molto della sua vita e in particolare è stata protagonista di una super gaffe che, come ha detto anche Cristel, lei e sua sorella non smetteranno di far rivedere alla loro mamma.

Ma che cosa è successo di così eclatante? Mara Venier ha chiesto a Romina di parlare delle sue gravidanze e la Power ha raccontato di questa bravissima ostetrica di Roma che lei ha poi voluto anche in Puglia per la nascita di Cristel e Romina Junior. La Power però ne parlava al passato, pensando che fosse morta ma in realtà la povera Mirella era in studio, viva e vegeta.

LA GAFFE DI ROMINA POWER NELLA PRIMA PUNTATA DI DOMENICA IN

Romina però non lo poteva sapere e ha spiegato a Mara che Mirella era stata così brava da volerla anche in Puglia per la nascita delle sue altre figlie, dopo che aveva partorito grazie a lei Yari e Ylenia. “Non c’è più” ha commentato poi la Power parlando di questa donna così speciale.

Mara quindi provando a trattenere le risate, mentre invece Cristel alle spalle di sua madre stava davvero esplodendo, ha commentato che nella puntata di Domenica In, la prima, era successo un miracolo. Un vero e proprio miracolo visto che Mara ha trovato Mirella e l’ha portata in studio. La signora quindi è entrata e ha provato a toccare ferro tra le risate di una sorpresa Romina Power e una scioccata Mara Venier! “Non sono morta e sto anche in vita bene” ha commentato Mirella mentre Mara, per non farsi mancare nulla, chiedeva alla regia di far rivedere il pezzo in cui Romina diceva che la sua ostetrica era morta.