Belen con le immagini del matrimonio e la dedica a Stefano cancella gli anni che li hanno divisi (Foto e Video)

Belen e Stefano De Martino festeggiano l’anniversario di matrimonio e sembra che gli anni della separazione non siano mai esistiti (foto e video). La Rodriguez ha atteso un po’ prima di lasciarsi andare a due dediche meravigliose, ha prima festeggiato il suo compleanno ricevendo tutti gli auguri e poi immaginiamo si sia commossa nel rivedere le immagini delle sue nozze. Sono gli attimi prima del sì, l’arrivo all’altare al braccio di papà Gustavo, i sorrisi a Stefano, lo scambio delle promesse. Tutto il resto l’hanno dimenticato, si amano davvero e questa volta più di prima. “Buon anniversario vita mia” scrive la showgirl ma poco prima aveva già pubblicato una dichiarazione d’amore di quelle che non stai a pensarci, le scrivi perché il sentimento che provi è così forte che non inventi niente e tiri fuori anche fragilità ed errori.

STEFANO E BELEN FESTEGGIANO IL LORO PRIMO ANNIVERSARIO DI NUOVO INSIEME

Sono bellissimi Stefano e Belen insieme e anche lui fa la stessa scelta, mostra una foto del 2013, sei anni fa, dopo il sì, quando non avrebbero mai immaginato di lasciarsi. E’ evidente che vogliano ripartire da quando si sono incontrati senza cancellare niente ma dimenticando che i loro cuori hanno vissuto anche altro.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI STEFANO A BELEN





“All’ amore mio grande, a te che mi rendi felice, a te che mi fai arrabbiare, a te che mi fai spostare il cuore da una parte all’altra, a te che sei passione, a te che sei adrenalina certezza insicurezza fragilità, a te che sei desiderio complicità avventura, a te che sei il mio mondo da scoprire, a te che sei il mio spazio felice in questo mondo, solo sopra il tuo petto, stretta alla tua mano…… te amo, buon anniversario vita mia” scrive Belen Rodriguez ed è la più bella dichiarazione d’amore.

https://www.instagram.com/p/B2oz3Juno8F/