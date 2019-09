La dolcissima dedica di Stefano de Martino per il compleanno della sua Belen: solo parole d’amore

Patagonia, 2013.

Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te.

Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie,alla mamma di mio figlio.

Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto ♥️

Dopo nove anni tutto è tornato come prima, o forse chissà, almeno per Stefano, non è mai cambiato. A differenza di Belen che ha avuto anche un’altra storia importante dopo la separazione da Stefano, il ballerino non si è mai legato seriamente a una donna. Il suo cuore era rimasto in attesa di poter battere di nuovo per la sua Belen? Nell’ultimo periodo non lo aveva nascosto: quel grande amore era ancora al suo posto. E adesso si torna ad amare come in quella foto scattata in Patagonia!

Un compleanno sicuramente diverso da quelli degli ultimi anni per Belen che insieme alla sua famiglia potrà festeggiare il tempo che passa ma anche l’amore ritrovato!